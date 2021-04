Marc Gasol a manqué de minutes dans la défaite serrée des Lakers à Miami

04/09/2021

À 07:45 CEST

.

Miami Heat de Jimmy Butler a battu les Lakers de Los Angeles (110-104) jeudi dans un match très serré dans lequel Marc Gasol s’est retrouvé sans jouer pour le retour après la blessure du nouveau centre de Los Angeles Andre Drummond.

Drummond, qui a raté les trois derniers matchs après s’être blessé lors de ses débuts aux Lakers la semaine dernière, est retourné sur le terrain de Miami et a obtenu 15 points (5 sur 9 au tir), 12 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions contre 3 défaites en 27 minutes.

L’ajout de Drummond aux Lakers a placé Gasol dans une position compromise, puisque jusqu’à présent, il était le centre de départ.

L’Espagnol a récemment admis que son changement de rôle n’a pas été une chose facile à assimiler, Mais cette semaine, il a souligné son engagement envers les Lakers dans leur tentative de remporter son deuxième ring NBA d’affilée.

Entraîneur des Lakers, Frank Vogel, n’a utilisé qu’André Drummond et Montrezl Harrell d’affronter certains Heat qui parient clairement sur des quintettes basses et très agiles.

Drummond a eu de gros problèmes ajoutant son troisième au deuxième quart, mais aussi à ce moment-là, Vogel a décidé d’appeler Gasol et a opté pour le retour de Harrell sur la piste.

Ceux en violet et or toujours incapable de compter sur LeBron James et Anthony Davis blessés.

En plus, au duel contre le Heat, ils ont assisté avec les victimes de Kyle Kuzma en raison d’une gêne au mollet et Talen Horton-Tucker par suspension après le tangana de mardi contre les Raptors de Toronto.

Kentavious Caldwell-Pope, dans sa meilleure performance cette saison, était le phare de ces Lakers épuisés avec 28 points (6 sur 11 en triple).

Les champions actuels de la NBA ils ont 32 victoires et 20 défaites et loin des Denver Nuggets (33-18), qui occupent la quatrième place de la Conférence Ouest.

De leur côté, les Heat ont été guidés par Butler, qui a marqué 28 points (8 sur 11 en tirs) et qui a certifié la victoire locale dans une dernière ligne droite très serrée et avec des options pour les deux équipes.

L’équipe de Miami compte maintenant 27 victoires et 25 défaites et est à égalité avec les Hawks d’Atlanta pour la cinquième place de la Conférence Est.

DUEL DANS LA ZONE

Le match a commencé par un grand duel dans la zone entre Drummond pour les Lakers et Bam Adebayo par la chaleur.

Cependant, un début réussi de Trevor Ariza et Victor Oladipo a tiré à Miami, qui au bout de quatre minutes se vantait déjà d’une différence significative (20-10).

The Heat l’a joué avec un quintette bas, d’aides constantes à la défense et beaucoup de mobilité dans la protection de la jante.

Mais Drummond a pris sur lui de punir le manque de physique du Heat dans la peinture tandis que Caldwell-Pope a déchaîné sa soirée inspirée avec 10 points au premier quart (32-27).

Les statistiques de ce premier set ont laissé une curiosité: le Heat a eu 18 lancers francs pour 16 points marqués alors que les visiteurs ne sont allés à la ligne qu’une seule fois.

Avec Butler affichant déjà son arsenal et après une allée ratée de Goran Dragic qui s’est terminée dans un panier bizarre, le Heat est revenu sur le tableau de bord (44-33 après quatre minutes).

Cependant, soutenir les acteurs des Lakers tels que Markieff Morris ou Wesley Matthews ont fait un pas en avant pour arrêter l’élan du Heat (42-47 à mi-chemin du deuxième quart-temps).

L’esprit combatif, féroce et très sérieux de certains Lakers partis avec rage a continué en défense et en attaque, à tel point qu’avec un compagnon de Harrell ils sont allés au vestiaire devant (54-56) après une première mi-temps très divertissante et serrée.

Au redémarrage, les Lakers manquaient de fiabilité qu’ils avaient montré jusque-là et accumulé 9 pertes au troisième trimestre, les mêmes qu’ils avaient enregistrés au total au cours des deux premiers trimestres.

Entre les distractions et la déconcentration des Angelenos et des jeux splendides comme un triple supplémentaire de Duncan Robinson, ceux de Miami semblaient déjà avoir le vent en poupe.

C’est là que Caldwell-Pope a refait surface, une assurance vie des Lakers ce soir venue du périmètre et qui a permis aux Lakers d’arriver au bout très vivants (92-89 après le troisième trimestre).

À la fin, Butler a pris les rênes du match avec une sérénité étonnante et a mis son équipe dix points au-dessus en l’absence de seulement deux minutes, une dalle trop grosse et pour laquelle les Lakers n’ont plus trouvé de réponse.

Les Lakers affronteront les tout puissants Brooklyn Nets de Kevin Durant et James Harden samedi, tandis que les Heat reviendront au combat dimanche contre les Portland Trail Blazers.