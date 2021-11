Marc Gasol annoncera jeudi qu’il jouera pour le Bàsquet Girona

22/11/2021 à 20h00 CET

Marc Gasol annoncera jeudi prochain au Pavillon Fontajau (Gérone), votre intention de revenir sur le terrain de jeu avec l’équipe dont il est président et propriétaire, Bàsquet Girona.

Après un certain temps à défolier la marguerite, le pivot de 36 ans a décidé de renforcer le Bàsquet Girona, dans un moment difficile, sans entraîneur officiel, et avec de nombreuses défaites à son actif qui compliquent sa situation dans le LEB Oro.

Marc avait la possibilité de signer pour le Barça, ce qui lui ouvrait les portes s’il avait l’intention de jouer au plus haut niveau européen, mais à la fin son cœur pesait plus et il pense qu’il peut faire du bon travail à Gérone.

Marc Silence

Marc est resté silencieux ces dernières semaines et tout n’était que spéculation sur son avenir. Un post ce lundi sur les réseaux sociaux de Marc, citant tout le monde, à Fontajau, « où je veux vous dire quelque chose », ils ont enfin confirmé leur arrivée à Gérone

Marc Gasol va nous dire quelque chose. Compte à rebours.

Fontajau. pic.twitter.com/UDxsocMgSF – Piti Hurtado (@PitiHurtado) 22 novembre 2021

Assez d’indices pour confirmer que jeudi il expliquera sa décision de rejoindre le projet Bàsquet Girona, et son intention de le renflouer, avec l’objectif qu’il retourne à la Ligue Endesa dans peu de temps.

Marc Gasol, après avoir quitté le Barça où il n’avait pas de minutes, s’est retrouvé à Gérone, entre 2006 et 2008 où il a fait un saut qualitatif, étant le MVP de la saison.

Peu de temps après avoir fait le grand saut en NBA avec les Memphis Grizzlies (2008-2019), les Raptors de Toronto (2009-10) où il a remporté le championnat, et a clôturé son étape en NBA avec les Los Angeles Lakers (2020-21) .

Marc, comme son frère l’a fait avec le Barça, ferme le cercle sportif dans le club dans lequel il a fait le saut qualitatif en tant que joueur, en route vers la NBA.