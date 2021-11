Marc Gasol arrive avec l’intention de relancer Bàsquet Girona

22/11/2021

Le à 20:47 CET

Marc Gasol a pris une décision courageuse, qui l’honore. Fort d’une carrière NBA enviable, dont la bague de champion, il a pris une décision avec le cœur : tenter d’aider l’équipe qu’il a fondée à Gérone, dans une ville et un pavillon de Fontajau où ilIl a vécu ses meilleurs jours avec l’Akasvayu Girona de l’époque.

Maintenant, avec sa condition physique prête, et après avoir jeté un « bonbon » comme jouer au plus haut niveau de l’Euroligue avec le Barça, il a pris le chemin le plus difficile, mais celui qu’il veut vraiment. Veut aider son équipe à prendre son envol, maintenant qu’il vit ses heures les plus basses.

Et seulement sa présence, sûr qu’il insufflera une bouffée d’oxygène à l’ensemble du LEB Oro, qui peine à ne pas chuter aux dernières places de la deuxième compétition espagnole de basket.

Moment compliqué

Et le fait est que le Bàsquet Girona ne s’amuse pas. Après deux premières victoires, l’équipe de Gérone a enchaîné pas moins de sept défaites consécutives qui l’ont mené à la quinzième place du classement (2-7) des 18 équipes en lice.

La mauvaise situation de l’équipe a conduit le club à se passer de l’entraîneur Carles Marco et Le dernier jour, ils sont tombés sur la piste d’un ancien ACB comme Gipuzkoa Basket en prolongation, avec Jordi Sargatal sur le banc, attendant des nouvelles.

#CRNICA | L’equip remunta setze points au tableau de bord, conseille d’égaliser le résultat au darrer selon la prolongation (85-81)

@gipuzkoabasket #CreixemJunts #SomhiGirona #OrgullGironí – Bàsquet Gérone (@BasquetGirona) 21 novembre 2021

La première saison dans le LEB Oro, En 2020-21, l’équipe a terminé à la quatorzième place, et dans cette seconde, elle doit tenter de prendre son envol avec Marc maintenant sur la piste.

Les débuts de Marc Gasol pourraient arriver le 3 décembre, dans le duel à Fontajau, contre Peñas Huesca, à 19h00 Réservez la date pour 10 jours à partir de maintenant.

Sans aucun doute, une incitation spéciale pour un basket-ball de Gérone qui récupère son « fils prodigue » sur le court, alors qu’il était déjà aux commandes et beaucoup, en tant que propriétaire, dans son rêve de ramener cette équipe en Ligue Endesa.