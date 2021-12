Marc Gasol brille et mène la réaction du Bàsquet Girona

18/12/2021 à 16h37 CET

.

Marc Gasol et Bàsquet Girona ont lié ce vendredi la troisième victoire dans le LEB Oro en remportant le bas, le Palmer Alma Mediterránea Palma, pour 98-77, avec 21 points, 10 rebonds et 31 PIR du pivot, président et créateur du club catalan.

Lorsqu’il est devenu officiel que Gasol jouerait pour le Bàsquet Girona, fin novembre, l’équipe a connu sept défaites et a été ancrée dans la partie rouge du tableau, mais maintenant, il a déjà trois victoires consécutives et a été placé dans la zone médiane, une seule victoire en barrage pour une promotion en Endesa League et invaincu depuis l’arrivée de ’33’.

Gasol a déjà brillé et a été le meilleur buteur et rebondeur de l’équipe lors des deux matchs précédents: contre EasyCharger Palencia (62-73), avec 12 points, 13 rebonds et 22 points PIR, il y a une semaine, et contre Levitec Huesca La Magia (89-47), avec 19 points, 16 rebonds et 39 points de valorisation, deux il y a, dans ses débuts à Fontajau.

En fait, depuis l’incorporation de Gasol, seul ICG Força Lleida, deuxième classé, a pu suivre Gérone, avec ses trois victoires lors des trois dernières dates du LEB Oro.