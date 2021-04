Marc Gasol coule sur le banc et Los Angeles Lakers au classement de l’Ouest

Les Lakers de Los Angeles ils sont en chute libre. Ils sont cinquièmes de la Conférence Ouest et le matin dernier, ils ont clairement chuté devant les New York Knicks par 111-96 et, bien que les positions en séries éliminatoires ne soient pas en danger, finissant parmi les premiers de la Conférence oui (ils ont été dépassés par les Nuggets et sont 3,5 matchs de troisième place tenus par les Clippers).

James Lebron et Anthony Davis sont toujours absents et l’équipe semble incapable d’être compétitive sans eux. En revanche, celui qui est en dehors de la rotation et les plans de Frank Vogel est presque évincé Marc Gasol. Hier, il a joué 5 minutes à Madison, indiquant clairement qu’il est de loin le troisième centre de l’équipe après Andre Drummond et Montrez Harrell (sans AD en raison d’une blessure). Nous verrons s’il force une sortie ou continue de se battre pour remporter la NBA vêtu de violet et d’or.