Marc Gasol : « Déménager à nouveau ma famille n’était pas l’idéal »

Les Lakers de Los Angeles seront l’une des franchises les plus occupées cet été. Une saison marquée par des blessures et des revers inattendus Cela leur a fait perdre un trône qui, en début de saison, semblait très bien ficelé. Les Phoenix Suns, utilisant tout leur potentiel (ce qui est beaucoup), mais aussi profitant de la situation, ont éliminé les Angelenos et sont déjà en demi-finale de la Conférence Ouest. Rob Pelinka, pour sa part, a une tâche difficile devant lui. Avec LeBron James dans l’équipe, l’obligation de gagner existe toujours. Avec les 36 ans de la star, l’urgence immédiate croît de façon exponentielle. Dennis Schröder sera l’un des principaux noms propres dans les semaines à venir, mais aussi Andre Drummond ou Marc Gasol. Le joueur espagnol, pour la première fois de toute sa carrière, a terminé la saison en tant que remplaçant. Dans certains moments, même, sans minutes ou avec présence résiduelle dans les jeux. Lui et la franchise, avec de nombreuses options dans les postes intérieurs, devront prendre une décision, malgré l’année de contrat restante. Andre sera un agent libre cet été, mais Frank Vogel a parlé de renouvellement, et Montrezl Harrell dispose d’une option de joueur de 9,7 millions de dollars.

Dès lors, l’avenir du pivot catalan est dans l’air. Comme le roi, il a 36 ans et, avec cela, il vient de terminer sa 13e saison en NBA. Cela n’a pas été facile. Surtout après l’arrivée de Drummond lui-même. À son sujet, dans des déclarations recueillies par le journaliste Harrison Faigen, spécialiste des Lakers, s’est récemment exprimé. Dans celles-ci, il va même jusqu’à affirmer que, dans d’autres circonstances, la situation aurait pu provoquer son départ de la franchise de Los Angeles (le rachat était spéculé) ; maintenant, cependant, vous devez prendre en compte d’autres fronts au-delà du sport, comme la famille. “Il y a différents aspects de la vie, comme le professionnel et la possibilité de jouer avec LeBron et Anthony Davis. Je n’avais besoin de personne pour m’expliquer ce que c’est d’être un troisième centre. Je savais que nous avions toujours la carte AD qui jouait comme cinq, ou même LeBron qui jouait à l’intérieur. Donc une fois que vous avez deux joueurs devant vous, vous êtes déjà le troisième centre. Alors vous êtes vraiment comme le cinquième en position ; Mais je n’avais besoin de personne pour me l’expliquer. Je l’ai entendu… Mais il y a aussi l’aspect familial. Mes enfants vont à l’école ici. Ma femme était heureuse ici. Le retour de ma famille n’était pas idéal pour moi à l’époque. Peut-être que s’il n’avait pas de famille et avait 10 ans de moins, il aurait choisi différemment. Mais je voulais vraiment rester ici, je voulais contribuer, je voulais aider mes collègues », explique-t-il.

Gasol a commencé la saison en tant que partant incontesté. Avec LeBron, il est même devenu le couple le plus productif de la compétition. La situation, cependant, a commencé à être tronquée. Comme le violet et l’or en général. Au-delà des blessures des deux principales stars, individuellement, le pivot a dû affronter le coronavirus, avec de graves séquelles sur son corps, et de nombreuses voix qui réclamaient plus de numéros dans son casier privé. Il a continué à être l’un de ces joueurs qui améliorent ses coéquipiers, avec cette capacité à distribuer de l’intérieur qu’il a tant développée ces derniers temps, mais les records ont été les pires de sa carrière NBA : 5 points, 4,1 rebonds et 2,1 passes décisives par match en saison régulière et 6 + 4 + 2 en séries éliminatoires. Avec l’arrivée de Drummond, il a dû assumer, non sans s’en rendre compte, le nouveau rôle et, comme il l’explique, il s’est réfugié dans d’autres rôles qu’il tient également au sein de la dynamique de l’équipe. “Je m’amusais beaucoup à travailler avec les jeunes, avec Kostas, Devontae, Zo… J’aimais aussi faire ça. A l’époque où je ne jouais pas beaucoup, travailler avec eux était quelque chose que j’aimais”, a-t-il déclaré. dit.

Actuellement, il lui reste un an de contrat avec la franchise de Los Angeles. Après avoir obtenu la bague à Toronto, il a accepté le minimum de vétéran à Los Angeles, mais, dans la négociation, a demandé une deuxième année de contrat qui lui a été accordée. 2,6 millions garantis que, s’il n’y a pas de mouvements, il recevra la prochaine campagne. Sur le présent, il montre sa surprise devant les résultats obtenus : “Quand on distribue des cartes que vous n’aimez pas, vous ne pouvez pas demander qu’elles soient redistribuées. Vous jouez simplement avec elles du mieux que vous pouvez. , ai-je poursuivi en avant. . J’ai joué un peu plus, mais ça ne s’est pas terminé comme on voulait. Pour être honnête avec vous, je n’imaginais pas que cette saison se terminerait par un sixième match à domicile. Je ne l’ai pas vu venir », avoue-t-il. De rumeur en rumeur, parmi lesquelles Barcelone est également pointée comme destination possible, elle pointe déjà vers les Jeux Olympiques, son retour en équipe nationale après la brillante Coupe du monde 2019. Le cadre idéal pour se réapproprier et agrandir sa légende, déjà capitalisée.