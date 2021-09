Marc Gasol et son histoire d’amour avec les Grizzlies de Memphis

Marc Gasol a été transféré de Les Lakers de Los Angeles aux Grizzly de Memphis, et sa carrière NBA prendra fin lorsqu’il sera libéré de son contrat. Il va prendre sa retraite de la ligue américaine dans la même équipe où tout a commencé pour lui. Le centre espagnol était un leader et un super-héros pour les fans de Memphis qui se souviendront toujours de lui comme l’une des plus grandes légendes ayant porté son maillot dans l’histoire de la franchise.

Gasol a passé 10 saisons avec les Grizzlies, réalisant ses meilleures années en tant qu’individu, avec une moyenne de 19,8 points, 6,2 rebonds, 4,6 passes décisives, 1 interception et 1,3 contre. Un parcours 2016-17 dans lequel le Catalan était l’un des meilleurs joueurs de la ligue. Bien qu’avant d’atteindre son meilleur niveau, l’Espagnol a pu quitter l’équipe. Le 11 décembre 2011, Marc reçoit une offre des Houston Rockets mais les Grizzlies l’égalent et le retiennent avec un contrat de 58 millions de dollars pour 4 saisons, ce qui le place parmi les mieux payés de la NBA.

Dans la franchise, ils ont toujours beaucoup apprécié Marc et ce moment où ils lui ont donné l’un des salaires les plus élevés le montre. Le 16 novembre 2018, Marc a dépassé Zach Randolph en tant que meilleur rebondeur de l’histoire de l’équipe. Quelque chose qui laisse aussi son nom gravé plus profondément à Memphis. Non seulement pour être bien aimé, mais pour être un joueur qui a laissé sa peau sur le terrain. Marc a grandi de jour en jour en tant que personne.

L’une des inconnues de l’été est terminée : les Lakers échangent Marc Gasol aux Grizzlies contre les droits du stagiaire chinois Wang Zhelin, économisant ainsi environ 10M$. Gasol négociera un rachat avec Memphis pour retourner en Espagne et prendre sa retraite dans la Ligue ACB. Via Woj. pic.twitter.com/CRxWaKlsFO – Lakers Latam (@LakersLatam) 10 septembre 2021

Abandonné à Marc Gasol

“C’est un gars formidable et il s’améliore constamment. Je suis fier de lui”, a déclaré Randolph dans un discours publié par Ramona Shelburne. Mike Conley a également eu de bons mots à propos de Gasol. “Marc est la clé de cette équipe chaque année. Il est notre différence avec les autres équipes tant en attaque qu’en défense, et ce qui nous rapproche des meilleurs. Il est de loin notre meilleur joueur et notre leader, ce qui implique tout le monde. Marc y va , et les autres le suivent, sans hésiter. Il ne fait aucun doute que l’avoir dans l’équipe vous assure de construire une équipe gagnante. Et c’est quelqu’un avec qui vous voulez entretenir la relation le jour où nos chemins se séparent », a-t-il déclaré dans une interview dans la marque. Il est dommage que le petit Gasol ne se retire pas sur le terrain de l’équipe où lui et son frère ont fait leurs débuts en NBA, mais au moins s’il le fera en tant que joueur officiel de l’entité Memphis.