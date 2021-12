Marc Gasol, impact immédiat sur Bàsquet Girona

04/12/21 à 20:12 CET

Marc Gasol n’a eu besoin que d’un match, le premier avec le Bàsquet Girona, pour que l’optimisme s’est installé dans l’équipe LEB Oro. Bien que la victoire soit venue contre une équipe de la partie inférieure du tableau, Huesca La Magia (89-47), personne ne sait que la contribution du centre de 36 ans tirera l’équipe au classement.

Marc a démarré au ralenti, conscient qu’il devait être testé en compétition, ce qui ne s’était pas produit depuis de nombreux mois, lorsque sa participation avec l’équipe espagnole aux Jeux de Tokyo a pris fin. Mais petit à petit, il entra dans le duel pour finir avec quelques numéros d’étoiles, ce qu’on attend de lui dans le LEB Oro, la deuxième catégorie du basket espagnol.

« Au début je me sentais un peu rouillé, mais la carrosserie a bien tenu & rdquor ;, confie un Marc satisfait après avoir signé 19 points, 16 rebonds et un PIR de 39, pour rompre avec son équipe une séquence de sept défaites consécutives.

De moins en plus

« L’illusion était là et je suis passé du moins au plus & rdquor ;, a expliqué le centre de 36 ans. « Quand j’ai voulu monter un peu le rythme, j’ai aussi bien tenu et tout a évolué de manière favorable », a commenté la star, qui a salué après le match tous les supporters des premiers rangs de Fontajau, qui voulaient lui serrer la main.

Dans son rôle de président et maintenant de joueur, l’objectif est de continuer à grandir et de continuer à exciter un passe-temps qui est revenu à Fontajau après des années difficiles. Environ 4 000 téléspectateurs ne voulaient pas manquer ses débuts et chaque rencontre à la maison, et peut-être à l’extérieur, devrait être le centre d’attention.

Pour le technicien réaffirmé en poste la semaine dernière, Jordi Sargatal, ayant un champion NBA dans ses rangs, va sûrement lui faciliter un peu la tâche. Marc espère verdir des lauriers à Gérone d’où il vient en tant que MVP de la Ligue américaine. Désormais, il se contentera de mettre son équipe à la lutte pour revenir à l’ACB. C’est l’objectif et si surtout, profitez-en.