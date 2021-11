Marc Gasol : « Je commençais à ne pas être comme j’aimais être »

L’avenir de Marc Gasol est inconnu. Le pivot (36 ans et 2,11 mètres) est actuellement sans équipe après avoir trouvé un accord avec les Memphis Grizzlies, une franchise dans laquelle il a fait ses débuts en NBA et à laquelle il est venu pour la deuxième fois échangé par les Lakers de Los Angeles, pour résilier votre contrat. Cela s’est passé le 15 septembre. Cela fait un mois et demi que le joueur est inactif professionnellement et qu’il n’a donné aucune raison publique sur cet arrêt volontaire… jusqu’à ce dimanche quand il a participé à El Sentido de la Birra de Ricardo Moya. Dans l’émission, disponible sur YouTube, Marc a évoqué sa situation actuelle.

« Je suis dans quelques mois… au niveau professionnel en ce moment. Je suis enchanté. Je dois vivre les anniversaires tous les week-ends. Je dois manger les anniversaires de deux enfants en moyenne. Est bien. Un autre rythme de vie, mais aussi enrichissant. Je suis le père de Julia et Lucas », assure Gasol. « Évidemment, je suis reconnaissable, mais pas à cause de qui je suis, à cause du basket-ball, mais à cause de ma taille. Les enfants sont très drôles à propos de ma taille parce que je pense que je leur rappelle Shrek ou l’une de ces bestioles. Mais ils ont ravi. Pouvoir être là tous les jours est aussi réconfortant ».

Gasol a joué son dernier match avec l’équipe nationale espagnole en quarts de finale des Jeux olympiques de Tokyo contre les États-Unis le 3 août. il y a 90 jours. Il a dit au revoir à l’équipe nationale et un mois plus tard à la NBA. Un changement radical de vie pour un joueur actif depuis 2003 et ayant passé 13 ans dans la Ligue nord-américaine.

« Je n’étais pas comme j’aimais être »

« J’ai eu la chance de jouer de nombreuses années en NBA, la première chose », explique-t-il à propos de ses adieux au meilleur championnat du monde. « J’ai vécu pratiquement tout ce qui peut être vécu en tant que basketteur. Ensuite, personnellement, ce que j’exige de moi-même (je ne suis pas satisfait de l’être), est un péage et entraîne une usure importante. De plus, je commençais à ne pas être comme j’aimais être et à voir si je pouvais être comme je voudrais être. S’il peut redevenir comme avant”.

« J’ai effacé tout le tableau et j’ai recommencé. Et à mon tour, entraînez-vous », poursuit-il à propos de son moment actuel. « Qu’est-ce que tu vas faire, je ne sais pas, t’entraîner. Au quotidien, emmener les enfants à l’école, les former, les chercher, passer l’après-midi avec eux… Et à ce moment-là, je m’entraîne, m’entraîne, m’entraîne et nous verrons jusqu’où je vais et ce que je veux faire une fois que je serai au point optimal”.

Concernant sa priorité actuelle, Marc est clair : «Ce qui me donne du bonheur en ce moment c’est d’être avec mes enfants et ma femme, ce que je n’ai pas pu faire de manière cohérente et régulière pendant longtemps. Et pas dans le corps présent, mais mentalement. Cela coûte cher ».