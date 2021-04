Marc Gasol: « Je suis prêt quoi qu’il arrive »

Marc Gasol a évoqué plusieurs problèmes après la victoire des Los Angeles Lakers sur les Raptors (101-110). L’un d’eux était celui de son frère Pau et de son retour à Barcelone. « La seule chose qui m’intéresse, c’est de le voir heureux. Le voir sourire est la seule chose qui m’intéresse », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse après la rencontre. « Je comprends que pour vous (journalistes) c’est différent, que vous le voyez comme un basketteur. Mais pour moi c’est un frère et la seule chose qui m’intéresse c’est que Pau est heureux. Et c’est comme ça que je le vois: je le vois heureux pour ce qu’il fait, je le vois concentré et aussi très dévoué au défi qui l’attend », a-t-il ajouté.

Pau Gasol, l’aîné des frères, a mis fin à près de deux décennies de succès en NBA en février, au cours desquels il a remporté deux anneaux de championnat avec les Lakers de Los Angeles et est devenu l’un des joueurs non américains les plus importants de l’histoire de la ligue. Son frère Marc, champion NBA avec les Raptors de Toronto lors de la saison 2018-2019Il a suivi les traces de Pau cette année et a rejoint les Lakers de Los Angeles, qu’il tente d’aider à obtenir leur deuxième anneau consécutif après celui qu’ils ont réalisé dans la « bulle » la saison dernière.

Ce n’est pas une tâche facile, puisque LeBron James et Anthony Davis, Les deux grandes stars de Los Angeles sont absentes en raison d’une blessure depuis des semaines. De plus, mercredi dernier, le centre André Drummond a fait ses débuts avec les Lakers, celui choisi par ceux en violet et or pour renforcer le jeu intérieur et qui a déplacé Marc Gasol sur le banc.

L’Espagnol a récemment admis qu’il ne lui a pas été facile de gérer ce changement de situation, mais le départ malheureux de Drummond, blessé lors de son premier match, a ouvert les portes du départ de Gasol, qui a répondu avec des performances remarquables. Un exemple de cela a été vu ce soir contre ses anciens coéquipiers des Raptors dans un match où Gasol a dominé la peinture avec 13 points (son meilleur score de la saison), 9 rebonds, 5 passes et 4 blocs contre 5 défaites en 28 minutes.

Gasol a également parlé après cette rencontre de sa position après la signature de Drummond et était prêt à relever ce défi avec toute l’énergie possible. « Après quelques jours d’un processus d’adaptation, vous arrivez à la conclusion que vous acceptez le défi qui vous attend, que vous l’acceptez avec beaucoup d’enthousiasme, que vous êtes prêt à tout ce qui arrive. Donc une fois que vous acceptez cela, votre énergie et votre langage corporel changent », a-t-il expliqué.

Vogel ne change pas d’avis

Malgré la grande performance de Gasol lors des derniers matchs, l’entraîneur de Los Angeles, Frang Vogel, a insisté sur le fait qu’André Drummond sera le centre de départ lorsqu’il sera récupéré, quelque chose qui se produira probablement dans le match où les Angels affronteront le Heat, jeudi prochain.

Vogel n’a pas mâché ses mots lorsqu’on lui a demandé s’il avait changé d’avis sur les cinq de départ après ces derniers matchs de Gasol. « Non. On va commencer par Drummond, pour ça on le signe« Il a résumé. » La première chose est que nous avons besoin (Drummond) d’avoir beaucoup de minutes pour s’acclimater à notre système (…). Ce sera notre centre de départ. Mais comme je l’ai dit tout au long, nous allons avoir besoin de ces trois joueurs (André Drummond, Marc Gasol et Montrezl Harrell). Tous les trois sont vraiment bons et ils nous aideront à gagner le championnatou« il ajouta.

Quoi qu’il en soit, Vogel a fait l’éloge du match de Gasol contre les Raptors sans réserve. « C’était super. Son travail est de faciliter l’attaque (…) et c’est évidemment un centre défensif de premier ordre. Il a donc eu une belle performance dans les deux paniers ce soir », a-t-il déclaré.