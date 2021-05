Marc Gasol, le rêve du Barça

Barcelone a clôturé une brillante Euroligue avec le mauvais goût de la défaite en finale contre l’Efes. Après avoir été leader de la phase régulière, surpassant avec beaucoup de souffrance le Zenit en quarts de finale et Armani Milan déjà à Cologne, en demi-finale, le Barça a joué sa première finale d’Euroligue depuis qu’il a été proclamé champion à Paris 2010. Depuis, il avait perdu trois fois en demi-finale (2011, 2012 et 2014).

Le Barça possède, c’est évident, l’une des meilleures équipes d’Europe. Mais, avec les séries éliminatoires de l’ACB déjà sous les projecteurs (fait ses débuts demain contre Joventut) pour ne pas clore la saison sans autre prix que la Coupe), dans les bureaux, ils doivent penser à une prochaine campagne dans laquelle ils doivent faire le dernier saut, celui de l’assaut final contre la gloire européenne. Ce sera le premier grand défi pour Juan Carlos Navarro, qui est passé de la main de Joan Laporta à la direction sportive et qui prend la place de Nacho Rodríguez, le bâtisseur de l’équipe actuelle qui est partie à la mi-avril.

Le Barça a besoin, au moins (et en attendant d’éventuelles pertes) d’une base de garantie pour soulager Nick Calathes (Bolmaro a tous les bulletins de vote pour aller en NBA) et un pivot de plus, quelque chose qui dépend aussi des intentions de Pau Gasol, que lorsqu’il a atterri à Barcelone en vue des Jeux de Tokyo, il n’a pas fermé la porte pour continuer à Palau au-delà de cette saison. Pour le jeu intérieur, ça se prépare peut-être autre bombe : son frère Marc, qui pourrait arpenter le chemin de Pau et rentrer au Barça, peut-être même pour partager une garde-robe avec lui.

C’est du moins ce que croit le journaliste Antoni Daimiel, qui l’a précisé dans les micros de Cadena Ser : «Je suis clair que Juan Carlos Navarro va essayer par tous les moyens de convaincre Marc Gasol de revenir à Barcelone».

Marc a 36 ans et est en NBA depuis 2008. À la fin de la saison dernière, et après la gloire de 2018-19 (titre NBA et Coupe du monde avec l’Espagne), il a été libéré après avoir conclu un contrat avec les Raptors de Toronto et décidé signer avec les Lakers de LeBron James et Anthony Davis. Il l’a fait pendant deux ans et le vétéran minimum (environ 2,5 millions de dollars par saison) de chercher un autre titre à LA, quelque chose que les blessures rendent très difficile pour Frank Vogel. La situación de Marc ha sido inestable: comenzó con muy buenas sensaciones, estuvo luego de baja por la COVID, que reconoció que le había afectado de forma notable, y se enfadó (y lo evidenció en público) cuando llegó Andre Drummond y su rol quedó en question. À présent Il a des minutes dans la rotation mais s’il n’est pas clair sur sa situation pour la saison prochaine, la porte du retour à la maison pourrait s’ouvrir. Ou c’est l’option que, selon Daimiel, Juan Carlos Navarro veut presser pour son Barcelone 2021-22.