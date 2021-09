Marc Gasol, plus proche que jamais de quitter les Lakers de Los Angeles pour DeAndre Jordan

in

Frank Vogel n’a pas confiance Marc Gasol. Il l’a prouvé l’an dernier en mettant Andre Drummond encore et encore malgré le fait qu’il n’a absolument rien apporté à l’équipe. Cependant, il semble que ce soit le profil pivot qu’ils préfèrent. Les Lakers de Los Angeles. Dwight Howard est de retour, qui a joué à un excellent niveau il y a quelques années sur le ring 2020 et il semble maintenant qu’ils vont pour DeAndré Jordan, qui vient d’être échangé des Nets aux Pistons, une équipe qui va le couper. Ainsi, Jordan atteindrait les Lakers par le minimum et Marc Gasol se retrouverait sans écart dans l’équipe.

DeAndre Jordan vient d’avoir une moyenne de 12,3 points et 9 rebonds lors des 57 matchs qu’il a disputés l’an dernier avec les Nets. Marc Gasol a joué 52 matchs et a récolté en moyenne 5 points, 4 rebonds et 2 passes décisives pour les Lakers lors de ses 36 ressorts. Peignez la chose noire pour lui à Los Angeles.