Marc Gasol pourrait mettre fin à Willy Hernangómez chez les Pélicans

Marc Gasol est plus à l’extérieur qu’à l’intérieur Les Lakers de Los Angeles. Le joueur catalan n’a pas eu beaucoup d’importance lors de sa première saison au Staples Center. Une campagne compliquée au cours de laquelle il a passé de nombreux matchs sur le banc sans jouer une seule minute. Maintenant, comme nous l’avons déjà publié dans Blogdebasket, il est question que les Angelenos chercheraient une issue pour l’ancien international espagnol, donc le Rumeurs NBA: le premier à émerger, le Pélicans de la Nouvelle-Orléans de Willy Hernangómez.

Marc Gasol chez les Lakers

Marc marque en moyenne 14 points et 7,4 rebonds par match tout au long de ses près de 900 matchs en carrière NBA. Il a culminé lors de la saison 2016/17, la troisième et dernière fois qu’il était All-Star, avec une moyenne de 19,5 points par match. Il est parti pour les Raptors de Toronto en 2019 après 10 saisons 1/2 avec les Grizzlies de Memphis. Là, il a joué un rôle défensif fondamental dans le premier anneau des Canadiens. Puis, en 2019/20, ses performances sont tombées aux pires chiffres de sa carrière : 7,5 points, 6,3 rebonds et 3,3 passes décisives.

Malgré sa baisse de niveau, il a signé deux ans (en baisse) avec les Lakers de Los Angeles (2,6 kilos sont garantis cette saison à venir). Ses chiffres à LA, décevants :

5 points par match 4,1 rebonds par match 2,1 passes décisives par match 52 matchs joués

Ils cherchent une issue

Ainsi, Marc n’a pas convaincu Frank Vogel et son staff et les Angelenos chercheraient une issue. L’idée des Lakers est d’obtenir un autre centre qui complète Dwight Howard, mais qui peut apporter plus d’énergie en défense et en attaque qu’ils ne le croient actuellement un joueur de 36 ans comme Marc peut en apporter.

Los Pelicans, option possible

Ainsi, étant donné que Marc est clairement sur le marché, les premières rumeurs NBA autour de sa silhouette ont commencé à se produire. Ce sont les confrères de nbaanalysis.net qui ont donné une première destination possible pour Sant Boi : les pélicans de la Nouvelle-Orléans. Le transfert serait le suivant :

Les Lakers de Los Angeles recevraient : Wenyen Gabriel Les pélicans de la Nouvelle-Orléans recevraient : Marc Gasol

Ainsi, puisque Gabriel n’avait pas le contrat garanti, les Angelenos pourraient le couper et gagner de l’espace salarial après le départ de Marc.Les Pélicans, de leur côté, achèveraient leur jeu intérieur. Pour le moment, ils ont deux pivots offensifs comme Jonas Valanciunas et Willy Hernangomez. Après le départ de Steven Adams, ils sont à court de référence défensive, donc Marc Gasol viendrait combler cette lacune dans une équipe dans laquelle sa plus grande star, Sion WilliamsonIl est imparable en attaque mais en défense à ce jour il contribue assez peu.