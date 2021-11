Marc Gasol se prononce sur son avenir

01/01/2021 à 17:11 CET

Après la retraite officielle en tant que joueur que Pau Gasol lui-même a annoncé le 5 octobre lors d’une cérémonie au Grand Teatre del Liceo de Barcelone, la grande inconnue réside encore dans la connaissance de l’avenir de son frère Marc, qui aura 37 ans en janvier.

Le poids moyen Gasol a quitté la NBA après que les Lakers aient transféré son contrat aux Grizzlies, qui l’ont « coupé » en tant que vainqueur de la NBA en 2019 avec les Raptors de Toronto était le souhait.

Une fois sa continuité dans la meilleure ligue autoproclamée du monde presque totalement exclue, l’ex-azulgrana a déménagé en terres catalanes et depuis lors, il s’est entraîné avec le Bàsquet Girona, un club qu’il a lui-même fondé et qui est actif dans la deuxième catégorie du basket espagnol, LEB Oro.

Le fait est que le nouveau directeur sportif de Barcelone Juan Carlos Navarro est un grand ami de Marc et il a répété à satiété qu’il ferait tout son possible pour qu’il porte un blaugrana s’il revenait de la NBA. De plus, il pourrait avoir un trou dans le staff de Sarunas Jasikevicius.

Et, en parallèle, certains médias ont annoncé il y a quelques semaines qu’il jouerait pour le Bàsquet Girona. A tel point que le président fédératif lui-même Jorge Garbajosa s’est enthousiasmé devant une possibilité qui rendrait la compétition extrêmement attractive.

Marc Gasol et Navarro, le jour des adieux de Pau

Eh bien, après des semaines d’entraînement Marc Gasol lui-même a rompu son silence de laisser toutes les portes ouvertes dans certaines déclarations qu’il a faites à ‘El Sentido de la Birra’, une chaîne YouTube de Ricardo Moya.

« Maintenant, à mon tour de m’entraîner et de voir ce que je vais faire. Je suis sur le point de voir jusqu’où je me vois et de voir ce que je veux faire quand je suis au point optimal », a expliqué l’un des meilleurs joueurs espagnols de tous les temps.

« J’ai effacé tout le tableau et j’ai recommencé. Que vas-tu faire? Eh bien, je ne sais pas, entraînez-vous. Jour après jour, emmener les enfants à l’école, les chercher, passer l’après-midi avec eux… Et à ce moment-là, je m’entraîne, m’entraîne, m’entraîne… », a poursuivi celui de Sant Boi.

Marc Gasol a dit au revoir à l’équipe nationale à Tokyo

En ce qui concerne son succès sur la scène nord-américaine, Marc a souligné qu’il se sent chanceux « pour jouer de nombreuses années dans la NBA. Je ne demande pas seulement d’être là, mais aussi d’aider et de contribuer. Cette demande et ce que ce rythme de vie implique est un péage et je commençais déjà à ne pas être comme je voudrais être ».

Enfin, il expliqua sur un ton de plaisanterie quelques anecdotes de sa nouvelle vie. « Je dois manger en moyenne les anniversaires de deux enfants chaque semaine. C’est très bon. C’est un autre rythme de vie, mais aussi valorisant. Je suis le père de Julia et Lucas. Evidemment je suis reconnaissable, mais pas à cause du basket, mais à cause de la taille . Les enfants sont très drôles, parce que je pense que je leur rappelle Shrek ou à l’une de ces créatures », a-t-il conclu.

Pourtant, nous devrons attendre encore des semaines avant de savoir si Marc Gasol imite son frère Pau raccrocher vos chaussures ou si vous décidez de retourner sur les pistes, avec le FC Barcelone et surtout le Bàsquet Girona comme destinations possibles.