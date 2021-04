Marc Gasol, sur ses minutes: “Ne me demandez pas, je travaille …”

Le pivot espagnol Marc Gasol a assuré que sa situation aux Lakers de Los Angeles, où il jouit depuis quelques minutes, “n’est idéale pour personne”, bien qu’il ait assuré qu’il essaiera toujours d’être “prêt” pour quand entraîneur Frank Vogel décide de compter avec lui, comme lors de la défaite de ce matin face aux Dallas Mavericks (108-93).

“Ce n’est la situation idéale pour personne. Être dans cette situation et ne pas jouer dans quelques matchs que personne n’aime, mais c’est ce que veut l’entraîneur et nous ferons ce que nous avons à faire. Les jours où vous n’êtes pas prévu de jouer. ne sont pas Idéalement, en tant que joueur, vous voulez toujours savoir quand et combien vous allez jouer. Nous sommes une équipe profonde et si l’entraîneur veut mettre 3 hommes ou 2 pour un poste, cela prendra beaucoup de temps », il déclaré.

Dans le match, André Drummond est reparti et le centre catalan, également relégué cette saison par Montrezl Harrell – qui n’a pas joué ce matin – n’a eu que 18 minutes. “C’est une décision des entraîneurs. L’entraîneur peut vous le dire juste avant le match, on ne sait jamais. En tant que joueur, vous devez toujours être prêt, faire les mêmes choses que vous faites habituellement et vous préparer si vous allez jouer un beaucoup, mais parfois ça n’arrive pas comme ça. Ne me demandez pas, je travaille juste ici », a-t-il plaisanté.

“C’est ce que c’est, mais je suis heureux que l’entraîneur m’ait laissé jouer aujourd’hui. Une fois que vous recevez quelques balles et que vous entrez dans le rythme du jeu et que l’adrénaline monte, vous allez mieux. Le conditionnement est ce que c’est. , vous essayez de faire des exercices passifs pour le déplacer un peu, mais il n’y a pas grand chose à faire », a-t-il poursuivi.

Celui de Sant Boi a apprécié le développement du crash. “Dans la première mi-temps, je pense que nous attaquions et obtenions de bonnes défenses et dans la seconde, nous n’en avons pas eu autant. Nous n’avons pas à peine atteint la peinture en seconde période, nous n’avons pas fait s’effondrer leur défense et nous n’avons pas trop aidé. et la balle n’a pas bougé non plus. Ils l’ont fait. Leur travail s’est ajusté, ils nous ont laissé tirer ces “pick & pops” et nous devons faire un meilleur travail de blocage et d’aider les manieurs à se rendre à la peinture “, at-il souligné.

Enfin, il a analysé la trajectoire récente du Slovène Luka Doncic avec les Dallas Mavericks. “Luka est un grand joueur, ici en NBA il a beaucoup plus d’espace qu’en Europe, il l’a apprécié. En Europe, tout est plus serré et difficile à lire la piste. En NBA, comme il y a plus d’espace, ces angles sont beaucoup plus facile à lire en raison de l’espacement et de l’endroit où tout le monde se trouve », conclut-il.