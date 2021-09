Marc Gasol : Une carrière NBA historique pour le basket espagnol

in

Marc Gasol semble avoir mis un terme définitif (bien que non confirmé) à sa carrière dans le NBA. Adrian Wojnarowski (ESPN) a annoncé ce vendredi que les Lakers de Los Angeles avaient décidé de transférer le joueur espagnol à Grizzly de Memphis ainsi qu’un deuxième tour, en échange des droits sur le repêchage de Wang Zhelin. Le déménagement libère 10 millions de dollars pour la franchise de Los Angeles.

Malgré le fait que le retour de Gasol aux Grizzlies ait lieu de cette manière, suite aux informations de Wojnarowski, le joueur et l’équipe négocient déjà le “rachat” pour rester libre et aller en Espagne avec sa famille.

Ainsi, le plus jeune des frères Gasol clôt le chapitre NBA, un rêve qui a commencé lors de la saison 2008/2009 et qui, 13 ans plus tard, est devenu l’une des principales références du basket espagnol aux États-Unis.

Marc Gasol a été sélectionné par les Lakers de Los Angeles lors du repêchage 2007, mais ce n’est que le 1er février 2008 qu’il a réussi à devenir joueur NBA lorsque la franchise de Los Angeles a transféré ses droits aux Grizzlies en échange de son frère Pau ( où il a obtenu les deux bagues qu’il a remportées avec Kobe Bryant).

Pendant 11 ans, Marc a réussi à devenir l’acteur le plus important de l’histoire de la franchise Tennessee :

En 2012, il a joué son premier All Star Game en tant que réserve pour l’équipe de la Conférence Ouest. Au cours de la saison 2012/13, il a remporté le prix du meilleur défenseur de l’année, devenant ainsi le premier joueur européen à remporter ce prix. Le 16 novembre 2018, Marc Gasol a dépassé Zach Randolph en tant que meilleur rebondeur de l’histoire des Memphis Grizzlies.

Mais son stade d’or en NBA n’arrivera qu’en 2019, où Gasol a commencé la saison avec les Grizzlies mais a été échangé aux Raptors de Toronto le 7 février de la même année. Là, quatre mois plus tard, il serait proclamé champion de la ligue, battant ni plus ni moins que les Golden State Warriors.

Sans fermer la fenêtre du virage

Bien que tout indique que Marc Gasol est rentré en Espagne pour pouvoir signer avec une équipe de la Ligue ACB, la porte à signer en tant qu’agent libre pour l’une des 30 franchises NBA n’a pas non plus été fermée, chargeant le vétéran minimum. Tout peut arriver dans la phase finale de la carrière du pivot espagnol.