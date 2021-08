Marc Gasol veut profiter de sa deuxième chance chez les Lakers

11/08/2021 à 16h38 CEST

Marc Gasol veut profiter de sa deuxième chance aux Lakers de Los Angeles avec l’intention de remplir sa deuxième année de contrat avec l’équipe de LeBron James et Anthony Davis, et de montrer ce qu’il n’a pas pu la première année.

Après une première saison difficile, où il n’avait pas la confiance et bien sûr les minutes de jeu d’un ancien champion NBA, celui de Sant Boi, à 37 ans veut peut-être terminer son long séjour dans la ligue américaine avec une autre bague et être un acteur important pour Frank Vogel.

Et c’est que les Lakers, après avoir signé Russell Westbrook et Carmelo Anthony, ils n’ont pas la capacité de signer un « cinq » après le départ d’André Drummond, le théoricien de départ des Lakers.

Howard revient

La seule opération qu’ils ont fermée a été le retour d’un autre vétéran qui connaît déjà l’équipe en deux étapes différentes, Dwight Howard, qui se présente comme le partenaire de Marc Gasol dans le jeu intérieur.

Marc, bien qu’ayant peu d’importance l’an dernier pour terminer hors de la rotation de l’équipe, reviendra désireux de gagner plus de minutes de jeu si les Lakers ne décident finalement pas de le mettre dans une opération commerciale qui, pour l’instant, ne se profile pas à l’horizon.

Et si Marc obtient cette place ‘5’, il veut en profiter pour exploiter sa facilité à voir le jeu et le créer à ses compagnons, et même fabriquer ses bons lancers de l’exterieur-. Le milieu du Gasol veut se sentir aimé et respecté et espère le faire au cours de sa deuxième et dernière année de contrat

Et c’est celui de Sant Boi mérite le respect pour sa treizième saison NBA, près de 900 matchs de championnat et une moyenne de 14 points, 7,4 rebonds et 3,4 passes décisives. Des records suffisamment importants pour mériter les galons des Lakers et peut-être montrer ce qu’ils ne vous ont pas laissé l’année dernière.