Marc Gasol vient à la rescousse

Quelles 24 heures pour les Lakers: défaite finale face aux Raptors qui a suivi une ridicule face aux Kings. Plus de problèmes de cheville pour LeBron James, qui a de nouveau quitté l’équipe (nous verrons pour les prochains matchs) alors qu’il sortait du play-in et que tout le monde de la NBA critiquait ce qui était considéré comme une explosion opportuniste. Et un autre (deuxième de la saison) arrêté par les protocoles sanitaires pour un Dennis Schrörder que peu de choses vont jouer dans cette saison régulière. S’il joue quelque chose. Et six défaites en sept matchs, Anthony Davis s’assurant que les Nuggets, Clippers, Blazers et Suns avaient touché le fond et les devants alors que le terrain de jeu passait de la menace à la réalité de plus en plus tangible. Un cauchemar pour le champion dans une saison exténuante, en proie à des blessures et des problèmes et avec des perspectives de plus en plus sombres.

Mais allez 24 heures sur 24: les Nuggets sont arrivés à Staples avec neuf victoires en 10 matchs depuis la blessure de Jamal Murray, la cinquième meilleure attaque de la NBA en avril et seulement deux défaites, toutes deux contre les Warriors, depuis le 11 avril. Oui ils ont perdu (93-89) avec leur deuxième pire score du parcours, étouffés par le retour (rien prévu pour ce match) de la version écrasante du champion, la fierté défensive d’une équipe qui était sans boussole et qui gagnait les poings serrés, sans LeBron ou Schröder, un rival qui porte aussi le sien: après les blessures de Murray, Morris et Barton, cette fois PJ Dozier est tombé. Dans la zone arrière, il s’agit déjà de savoir qui peut être sauvé. Ceux des Rocheuses sont désormais 43-22, à égalité totale avec les Clippers avec lesquels ils jouent la troisième place. Les Lakers restent 37-28, à nouveau cinquième, maintenant avec un jeu mesuré d’avantage sur les Mavericks et un sur les Blazers. Clippers, Blazers (dos à dos) et Suns viennent terminer la semaine. Presque rien, c’est l’Occident.

La grande revendication de Marc Gasol

Ce serait un euphémisme de dire que les Lakers, boiteux, avaient besoin d’un match comme celui-ci et d’une victoire comme celle-ci. De défense et de fierté, de sueur et de cœur. Un coup de poing dans l’obscurité obstinée d’une réalité remplie, en ce moment, de mauvaises nouvelles. Et une réclamation géante de Marc Gasol, qui est apparu dans la presse après le match et s’est comparé à l’inoubliable Señor Lobo de Pulp Fiction. Vous savez déjà: “Bonjour, je suis M. Wolf, je résous les problèmes.” Le personnage de Quentin Tarantino qu’Harvey Keitel a fait d’une icône de la culture pop.

Marc Gasol vient de se comparer au loup de Pulp Fiction (Wolf était le gars qui est entré et a nettoyé les preuves laissées par l’équipage de Marsellus Wallace). pic.twitter.com/MYFEQ0Lqmo – Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) 4 mai 2021

Marc, qui a eu des moments tendus avant les micros ces dernières semaines, entrant peu sur la piste et quittant une bonne partie de l’équipe depuis l’arrivée d’André Drummond, était aussi conciliant cette fois, généreux avec certains collègues qui (comme Kuzma quelques heures auparavant) lui avaient demandé plus de minutes: “Il s’agit de l’équipe, du groupe, de la façon dont nous pouvons tous nous aider à être meilleurs. Si l’équipe réussit bien, nous ferons tous bien. Nous devons oublier les individualités, chaque situation spécifique, et réfléchir à ce que nous voulons être en tant que un groupe. “

Lors de ses dernières apparitions sur le terrain, Marc a clairement indiqué qu’il était le meilleur centre pur des Lakers. Mieux qu’un Harrell qui peint davantage un spécialiste du score de deuxième unité, puisque Frank Vogel ne le place jamais comme attaquant puissant. Et mieux, c’est la question, qu’André Drummond. Les Lakers insistent pour que Drummond apprenne à jouer dans la discipline d’une équipe championne, se limitant à un rôle et à des actions spécifiques. Ce que JaVale McGee et Dwight Howard ont fait la saison dernière. Mais pour l’instant, la chose ne fonctionne pas et Marc, avec plus d’années et moins de jambes, apparaît comme une bien meilleure version de ce dont les Lakers pourraient avoir besoin dans certains matchs éliminatoires … par rapport à Nikol Jokic et ses Nuggets. Là, quand Anthony Davis joue moins de minutes en tant que pur centre (ce qu’il ne fait pas longtemps en saison régulière et beaucoup en playoffs), il est difficile d’imaginer où un Drummond très terne à LA sera plus utile pour l’instant que Marc , beaucoup plus intelligent, expert et capable de défendre les grands centres manipulés dans la zone et de déplacer l’attaque avec instinct, placement et bonne main. Lord Wolf? Cette fois, il est apparu lorsque Drummond a fait la cinquième faute, à mi-chemin du troisième quart-temps. Il a défendu, fait 3s, déplacé l’équipe et fait transpirer Jokic. Impossible de clarifier les choses sur la piste, où il faut parler: +17 en 17 minutes. 10 points (3/4 en triple), 7 rebonds, 2 passes décisives et un message clair: me voilà.

Vogel a assuré que Marc allait jouer oui ou oui, avec ou sans faute d’un Drummond qui a terminé à -11 en 21 minutes, avec 4 points et aucun rebond pour la première fois depuis 2013 et 587 matchs plus tard. Harrell a terminé à -2 en moins de 10 minutes. Marc a souligné le travail de tout le monde contre Jokic, mais c’est lui qui, de loin, a donné plus de vol à une équipe dans le besoin. Avec, bien sûr, le moindre match depuis son retour pour Anthony Davis: 25 points, 7 rebonds, défense proche de son niveau, panier décisif (pour 91-87) au moment crucial et blocage de Campazzo sur la ligne des trois dans le dernière pièce. Et avec l’énergie du très coriace Caruso, dont l’absence avait fait mal en défense lors des derniers matchs) et les triples de Wes Matthews, un vétéran qui vivra aussi ses moments en séries éliminatoires, et l’audace de Taen Horton-Tucker, un gamin qui a tiré de l’équipe à la fin et a marqué le panier final (93-89) à 15 secondes de la fin, après avoir échoué à une pénétration très forcée mais ramassé un rebond que Marc a pris des mains de Jokic.

C’était une nuit nécessaire et sûrement curative pour un Lakers qui était dans une spirale absolument nocive. Vogel a ensuite défini Marc comme “une arme formidable” et a précisé, une fois de plus, qu’il l’avait: “Nous avons une équipe très profonde, tout le monde doit être préparé et les joueurs le sont.” Dans les Nuggets, où les blessures constantes en zone arrière sont préoccupantes, Jokic a marqué 32 points avec 9 rebonds et 5 passes décisives mais s’est vu seul dans ce qui était, au fond, une mauvaise journée contre un adversaire blessé qui a mis beaucoup plus d’intensité: le désespoir: Michael Porter (19 + 6) est apparu à la fin, Campazzo a ajouté 8 points, 8 rebonds et 5 passes et les Nuggets sont tombés du crochet au quatrième quart (87-73) et ont ramé avec un 2-14 qui menaçait la catastrophe de Los Angeles. de nouveau. Mais il n’a pas joué. Et l’une des principales raisons était, il est devenu clair, Marc Gasol. M. Wolf.