Marc Gual quitte Alcorcon

01/07/2022 à 21:22 CET

L’avant-centre catalan Marc Gual, qui avait un contrat avec Alcorcón jusqu’à la fin de cette saison, s’est dissocié du club madrilène ce vendredi, selon l’entité dans un communiqué.

Marc Gual, 25 ans, est arrivé à Alcorcón à l’été 2020 entériné par trois bonnes saisons en deuxième division dans les rangs de Séville Atlético, Saragosse et Gérone et a quitté l’équipe de potiers après avoir joué 51 matchs en campagne et demi, 36 en tant que titulaire , et marquant six buts.

Le bas de Marc Gual Il s’agit du deuxième pour Alcorcón après la résiliation il y a plusieurs semaines du contrat d’un autre attaquant, Raúl Asencio.

Dans la section des arrivées, Alcorcón a également intégré un renfort sur le marché d’hiver, l’attaquant Borja Valle, des Émirats arabes unis Khor Fakkar.