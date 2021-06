Marc Jacobs prépare le retour du défilé en direct de l’automne 2021 – WWD

Après une pause de deux saisons sur la piste, Marc Jacobs reviendra avec un événement en direct le 28 juin à New York.

C’est tout ce qui a été confirmé jusqu’à présent par la marque ; de plus amples détails seront publiés dans les semaines à venir.

Lorsque Jacobs n’a pas conçu de collection de défilés en septembre 2020 ou février 2021, l’industrie s’est demandé s’il s’agissait d’un signe de détresse pour une entreprise qui a connu plusieurs années difficiles, avec des départs très médiatisés de cadres et de designers et une réduction du nombre de magasins. de près de moitié par rapport à un record historique de plus de 250 dans le monde.

Mais soutenue par le succès en 2020 de Marc Jacobs Perfect, le plus grand lancement de parfum de Coty Inc. en 15 ans, la marque appartenant à LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton a commencé à planifier un retour à la croissance – et la piste – plus tôt cette année, en commençant par un nouveau concept retail pour sa ligne streetwear Heaven.

Un magasin éphémère Heaven a ouvert ses portes à Los Angeles en avril, présentant le mélange joyeusement subversif de la marque de vêtements et de produits de style de vie imprégnés de grunge, d’anime, de culture rave et de l’histoire de la mode des années 90 de Marc, maintenant découvert par une nouvelle génération de fans.

« Nous concentrons notre attention sur la vente au détail aux États-Unis cette année. Chaque mois, nous ouvrirons un nouveau magasin, et à chaque fois le format sera adapté au client local », a déclaré à l’époque le directeur général Eric Marechall à WWD. Il a rejoint Kenzo en 2017, notant que les nouveaux magasins, qui s’ajoutent à 130 dans le monde, seront des mélanges de pistes, Heaven, The Marc Jacobs line et des points de vente à bas prix.

« Marc donnera sa vision à chaque saison; c’est quelque chose que nous allons redémarrer bientôt », a déclaré Maréchalle, qui en 2020 a réussi à guider la marque vers la rentabilité pour la première fois en cinq ans.

« Je me sens très en sécurité avec Eric. Je pense qu’il fait un travail incroyable », a déclaré Jacobs. “Les changements que nous avons apportés, avec en ligne, en créant plus d’accessibilité et d’un point de vue financier, nous préparent à pouvoir faire des défilés”, a ajouté le créateur, partageant que sa nouvelle collection de défilés intégrera les enseignements de la marque. nouveau sens du numérique et passage à un produit plus accessible.

Présenter la collection en juin l’oriente davantage vers un modèle voir maintenant, acheter maintenant, qui est adopté par de nombreuses marques car le cadre changeant de la vente au détail met davantage l’accent sur les ventes directes en saison.