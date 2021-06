Marc Jacobs Runway définit Bergdorf Goodman comme partenaire de vente au détail exclusif – WWD

Marc Jacobs revient sur la piste lundi et donne un coup de pouce au commerce de détail de brique et de mortier pendant qu’il y est.

Le créateur, qui a sauté les deux dernières saisons, présente sa collection d’automne à 19h à la New York Public Library, et elle sera projetée simultanément sur la façade de Bergdorf Goodman à la 57e Rue et 5e Avenue.

L’événement marque le début d’un nouveau partenariat entre le créateur et le magasin de New York, qui sera le détaillant mondial exclusif à vendre sa collection de défilés lors de son arrivée à l’automne.

L’expérience de visionnage en direct sera également l’occasion pour les fans de découvrir la collection en temps réel, un concept avec lequel Jacobs a déjà joué. Pour son spectacle « One Night Only » printemps 2016 au Ziegfeld Theatre, le créateur a fait défiler des mannequins sur un tapis rouge de la West 54th Street, pour le plus grand plaisir des passants.

Le spectacle de l’automne 2021 sera projeté en boucle à l’extérieur du magasin Bergdorf Goodman de 19 h à 23 h lundi.

Fidèle à son habitude pour Jacobs, devenu une star des réseaux sociaux pendant la pandémie, la nouvelle a été annoncée sur Instagram à ses 1,6 million de followers. Il a noté à quel point le magasin le soutenait depuis le milieu des années 1990, après sa sortie de Perry Ellis, ajoutant: “Je ne pouvais pas imaginer un meilleur partenariat entre deux marques de New York.”

Forte du succès en 2020 de Marc Jacobs Perfect, le plus grand lancement de parfum de Coty Inc. depuis 15 ans, la marque appartenant à LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton a commencé à planifier un retour à la croissance plus tôt cette année.

Cependant, la collection de défilés qui débutera lundi ne sera pas disponible dans les propres magasins de Jacobs, ce qui suggère que les 130 portes que le designer possède actuellement dans le monde comprendront désormais uniquement sa ligne contemporaine The Marc Jacobs, sa ligne streetwear Heaven ou des marchandises à prix réduit.

En avril, un nouveau concept de vente au détail pour Heaven a été lancé dans la rue streetwear de Fairfax Avenue à Los Angeles, mettant en vedette le mélange joyeusement subversif de la directrice artistique Ava Nirui de vêtements et de produits de style de vie imprégnés de grunge, d’anime, de culture rave et de l’histoire de la mode des années 90 de Marc, maintenant découvert par une nouvelle génération.

« Nous concentrons notre attention sur la vente au détail aux États-Unis cette année. Chaque mois, nous ouvrirons un nouveau magasin, et à chaque fois le format sera adapté au client local », a déclaré à l’époque le directeur général Eric Marechall à WWD. Il a rejoint Kenzo en 2017 et a réussi en 2020 à guider la marque Marc Jacobs vers la rentabilité pour la première fois en cinq ans.

« Je me sens très en sécurité avec Eric. Je pense qu’il fait un travail incroyable », a déclaré Jacobs. “Les changements que nous avons apportés, avec en ligne, en créant plus d’accessibilité et d’un point de vue financier, nous préparent à pouvoir faire des défilés”, a ajouté le créateur, partageant que sa collection intégrerait les enseignements du nouveau numérique de la marque. avertis et optez pour un produit plus accessible.