Marc Lamont Hill et le juge Joe Brown discutent de la libération de Bill Cosby .

in

Chaîne d’information noire Colline Marc Lamont et ancien juge du tribunal de télé-réalité Joe Brown engagé dans un débat houleux jeudi sur le comédien en disgrâce Bill Cosbyla récente libération de prison pendant.

Brown est apparu dans l’émission d’information télévisée de Hill’s, “Black News Tonight”. Hill a tweeté plus tard que l’échange, qui a eu lieu le lendemain de l’annulation par la Cour suprême de Pennsylvanie de la condamnation pour agression sexuelle de Cosby en 2018, l’a laissé « dégoûté ».

Hill, professeur à l’alma mater de Cosby, Temple University, a invité Brown à son émission pour une discussion sur la question après que les deux aient lancé des tweets opposés sur l’inversion. Dans un segment qui a duré plus de 15 minutes, les deux ont fait des allers-retours au sujet de Cosby et de ses accusateurs.

L’animateur de Black News Tonight Marc Lamont Hill (à gauche) et l’ancien juge de télé-réalité Joe Brown (à droite)

Alors que les deux ont convenu dans l’interview que la manière légale de la condamnation pour agression de Cosby était en effet injuste, ils étaient en désaccord sur ce que signifie la déposition de Cosby en 2005 au centre de l’affaire pénale. La déposition faisait partie d’une affaire judiciaire civile, dans laquelle Cosby a révélé qu’il avait obtenu des médicaments à donner aux femmes qu’il prévoyait de poursuivre pour des relations sexuelles.

Hill a demandé si Cosby devrait toujours être tenu responsable de son comportement prédateur, ce à quoi Brown a répondu en attirant l’attention sur les accusateurs.

“Et si ces femmes étaient responsables de leur propre comportement”, a déclaré Brown, qui a animé l’émission “Judge Joe Brown”. « C’étaient des groupies. Sexe, drogue, rock and roll ; sexe, drogue, rap ; sexe, drogue, baseball; Football; basketball; films; télévision. Tu vois, ça s’appelle être une groupie. Nous avons oublié ce que signifiait ce terme.

Brown a poursuivi: “Les bimbos viennent à la fête. Ils traînent, ils se saoulent, ils sniffent des lignes de coup et ils s’amusent. Ils utilisent les placards du couloir pour donner de la tête, les salles de bain pour descendre, et vous entrez pour retirer votre manteau du lit et ils s’allongent dessus en train de faire quelqu’un. Tu vois, c’est de ça qu’il s’agit.

Lorsque Hill a soutenu que ce que Cosby avait fait n’était pas consensuel parce qu’il avait drogué les femmes, Brown a répondu : « Il leur a donné des pilules. Il ne l’a pas forcé à avaler leur gorge. Il n’en a pas profité.

Après l’émission, Hill a tweeté vendredi une déclaration sur son débat avec Brown.

« Hier soir, j’ai interviewé le juge Joe Brown. J’ai été déçu et dégoûté par sa misogynie et ses excuses pour la culture du viol. J’aurais aimé mettre fin à l’interview plus tôt », a déclaré Hill.

Cela a suscité une autre réponse de Brown, qui a déclaré que Hill était « hors de [his] ligue », s’exclamant que « je contrôlais le récit ».

« Vous prônez l’émotivité féministe ; l’ignorance de la règle de la loi et de la foule, la cause de tant de pestes noires », a-t-il poursuivi. « MAN-UP & arrêtez de vous laisser utiliser par nos ennemis. »

« Misogynie & excuses pour la culture du viol » ? Jeune monsieur, vous étiez hors de votre ligue et j’ai contrôlé le récit Vous prônez l’émotivité féministe ; l’ignorance de la loi et de la règle de la foule, la cause de tant de pestes noires MAN-UP & arrêtez de vous laisser utiliser par nos ennemis – JudgeJoeBrown (@JudgeJoeBrownTV) 3 juillet 2021

Le match d’entraînement entre Hill, un militant, et Brown, un ancien juge d’un tribunal pénal du Tennessee, s’est d’abord développé sur l’application sociale après la sortie de prison de Cosby mercredi.

Hill a fait valoir que la décision n’a pas rendu Cosby innocent ni disculpé, affirmant que sa libération «signifie que Cosby, un prédateur sexuel, a été incarcéré dans un système judiciaire pénal qui a aussi peu de respect pour ses propres règles et procédures que Cosby le fait pour ses victimes. . “

Brown, cependant, a eu une vision différente de la controverse Cosby, appelant à la façon dont la question a été décrite dans les médias.

« Quiconque connaissait le droit américain se serait attendu et aurait prédit l’issue de l’appel Cosby », a-t-il déclaré. « Les médias grand public et Hollywood incitent au désordre public en mentant au peuple au sujet de la loi et en encourageant le règne de la foule. Hollywood réagit à la sortie de Bill Cosby avec choc.

Comme indiqué dans leGrio, Cosby a été libéré de prison mercredi après avoir purgé deux ans après avoir été reconnu coupable d’avoir drogué et agressé un employé de l’Université Temple. Andréa Constand. Il avait initialement été condamné à trois à dix ans.

Avez-vous souscrit à le podcast de theGrio « Chère Culture » ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui !