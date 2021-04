Marc Márquez a déjà une sortie médicale et courra à Portimao

04/10/2021 à 09:45 CEST

.

Marc Márquez reviendra sur une moto en compétition et fera ses débuts à Portimao (Portugal), une fois que les médecins ont considéré que son bras est capable de résister à l’effort d’une course de MotoGP et l’ont libéré.

Dans une note émise par son équipe, Repsol Honda, il est précisé que “dans l’examen effectué sur le pilote par l’équipe médicale 4 mois après la chirurgie pour pseudoarthrose infectée de l’humérus droit, une évolution clinique a été vérifiée très satisfaisant, avec des progrès évidents dans le processus de consolidation osseuse “.

«Dans la situation actuelle», poursuit la note, «on considère que le patient peut reprendre la compétition, en assumant le risque raisonnable implicite dans son activité sportive».

La réaction de Marc Márquez lui-même n’a pas tardé à venir et sur ses réseaux sociaux il a montré sa joie à l’heureuse nouvelle. “JE SUIS TRÈS HEUREUX! Hier j’ai rendu visite aux médecins et ils m’ont donné le feu vert pour reprendre la compétition. Cela a été 9 mois difficiles, avec des moments d’incertitude et des hauts et des bas, et maintenant je peux à nouveau profiter de ma passion! “Champion d’Espagne.