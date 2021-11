Marc Márquez apparaît par surprise sur son Campus

26/11/2021 à 15h00 CET

Marc Marquez , qui a raté les deux dernières courses du Championnat du monde 2021 et n’a pas non plus pu participer aux importants tests de Jerez avec la Honda 2022, est réapparu aujourd’hui en public et pour surprise, à la joie des enfants, 17 garçons et 3 filles, qui participent à l’Allianz Junior Motor Camp conduite par les frères Márquez et la compagnie d’assurance qui les parraine.

Álex Márquez a présenté hier la sixième édition du campus lors d’une conférence de presse et Il excusa l’absence de son frère, atteint d’une lésion du nerf optique (diplopie). « Marc doit se reposer et être patient. Ce n’est pas un os, il n’y a pas de périodes de récupération », a-t-il expliqué.

Cependant, le ’93’ n’a pas pu résister à la tentation de partager quelques minutes avec les enfants qui ont sélectionné cette année pour le Campus et leur a rendu visite lors de leur formation dans le circuit Rufea (Lleida).

Vivez cette belle expérience au #AllianzMotorCamp !!

J’espère que vous apprécierez cette belle expérience dans le #AllianzMotorCamp ! pic.twitter.com/c9EoDOeq9F – Marc Marquez (@ marcmarquez93) 25 novembre 2021

Si hier Álex disait que Marc « va bien, à la maison, et il m’a déjà envoyé une cinquantaine de messages pour savoir comment vont les enfants », aujourd’hui il était ravi que Marc l’ait personnellement aidé avec les aspirants pilotes, 20 jeunes chanceux sans eux, ils n’oublieront certainement pas les conseils de l’octuple champion du monde.