Marc Márquez arrive au GP d’Emilie-Romagne avec un objectif clair

21/10/2021 à 21:01 CEST

Marc Márquez a remporté une victoire tant attendue à Austin et maintenant, après une pause de deux semaines, il arrive au GP d’Emilie-Romagne avec un objectif très clair : « continuer à avancer ». L’homme Honda ne veut pas se faire confiance après la saison difficile qu’il connaît : « J’arrive ici à Misano avec les sensations du test plus qu’avec celles de la course d’Austin, dont nous savons qu’il s’agit d’un circuit spécial, mais je ressens toujours pas mal de différences entre les circuits avec des courbes à droite et à gauche », explique Márquez.

Ce week-end, le MotoGP répète le circuit et c’est toujours une aide pour les pilotes car ils connaissent les sensations du circuit et savent mieux comment se préparer pour la course, bien qu’il soit possible que le temps changeant de ces dates à Misano joue un mauvais chose pour eux passé: « Misano 1 était meilleur que prévu avant la course, puisque nous avons terminé quatrième et c’était un résultat auquel je ne m’attendais pas, vraiment, mais ce week-end on verra où on en est, nous allons essayer de faire des pas en avant pour obtenir un bon résultat et être dans le top cinq serait un bon résultat, mais c’est vrai qu’ici à Misano ou à Portimao j’aimerais être un peu plus rapide », explique le huit fois champion du monde.

Márquez continue de s’améliorer de jour en jour, comme il l’a démontré aux États-Unis, où il a fait une course parfaite, mais malgré le fait qu’il soit heureux, il assure que c’est un processus très lent : « Les progrès sont trop lents pour ce que je voudrais. Je suis toujours capable de conduire de manière acceptable et d’obtenir trois podiumsOui, mais ce n’est pas le niveau de performance que j’aimerais avoir et nous devons continuer à aller de l’avant », explique Honda. « Ce qui se passe est plus ou moins ce que j’avais prévu car je suis proche du top cinq, des coureurs devant, et c’était l’objectif et pour le moment je peux l’atteindre », poursuit Márquez.

Celui de Cervera a également été interrogé sur le vaste calendrier prévisionnel pour 2022 : « C’est vrai que nous voulons disputer de nombreux autres circuits différents dans le monde, mais 21 courses sont nombreuses et si à l’avenir on veut toucher plus de pays, il va falloir éliminer une course car 21 courses c’est beaucoup dans le calendrier d’une saison. Pour moi, 21 courses, ou 22, ce serait plus que suffisant, nous devons mettre la limite à un moment donné », explique Márquez.

Lorsque Marc est monté sur le podium aux Etats-Unis, il était accompagné de l’ingénieur britannique Jenny Anderson et interrogé à ce sujet, il souligne : « C’est important de donner de la visibilité à toute l’équipe, puisque la plupart des membres sont des hommes, mais petit à petit, chaque année, la présence des femmes dans le paddock prend de plus en plus de valeur. Jenny est la première année que je travaille avec elle, elle est une autre personne dans l’équipe, une personne importante dans l’équipe, et elle ne se distingue pas des autres, mais à Austin, l’équipe et Santi ont convenu qu’il devrait en être ainsi. c’est pourquoi Jenny est montée sur le podium, pour maintenir une bonne ambiance dans l’équipe et, en plus, j’insiste, c’est une personne importante pour l’équipe », a déclaré Márquez.

Márquez a également commenté la Sanction de Deniz Öncü en Moto3 : « La direction de course doit comprendre les choses pour imposer des sanctions dans ces situations. Avant Austin, c’était à sens unique et maintenant ce sera d’une manière différente lors de l’imposition de cette sanction. Il y a un avant et un après dans cette sanction et comme il est dit »Pecco« Avant, il y avait déjà un autre pilote qui provoquait une situation à risque avec ce type de mouvement et rien ne se passait, il n’y avait pas de sanction, et il faut faire attention à ces comportements car à Austin il y avait beaucoup de chance mais ils sont très dangereux actions », a conclu Marc Marquez.