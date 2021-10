Marc Márquez balaye, à nouveau, aux États-Unis

10/03/2021 à 22:40 CEST

Ben oui, plus que lui ‘shérif’ Austin (Texas, États-Unis), le Catalan Marc Marquez (Honda), qu’il a complété par une carrière magistrale, formidable, impressionnante, dominant du feu tricolore au drapeau à damier, comme il l’a fait de 2013 à 2018, complétant le premier triplé de victoires espagnoles dans cette monde (les novices Izan Guevara et Raul Fernández ils ont triomphé dans Moto3 et Moto2, respectivement), a une fois de plus démontré que la reprise se poursuivant de plus en plus pour des champions comme le Majorquin Joan Mir (Suzuki, 2020) et français Fabio Quartararo (Yamaha, qui sera cette année) La couronne sera de courte durée, car la puissance de ce pilote prodigieux, huit fois champion du monde, est de retour.

Tout demander à la bouche

Márquez, qui a rejoint aujourd’hui, à Austin, sous une chaleur énorme et sur un circuit très, très bosselé, compte désormais sept poles à Austin, sept podiums et sept victoires. MM93 n’a laissé aucune option à ses concurrents et a parfaitement respecté le programme qu’il avait développé avec son ingénieur Santi Hernandez. « Tout s’est passé, tout, comme nous l’avions prévu, ce qui n’est pas du tout facile. Bon départ, arrive d’abord à l’angle du premier virage, sent la piste dans les quatre ou cinq premiers tours, c’est là que ça me coûte le plus cher car avec un réservoir plein je souffre encore et, juste au moment où le pneu arrière commence à tomber et Nous avons commencé à danser, en appuyant fermement, cinq, six, sept tours, en prenant un, deux, trois et, au final, jusqu’à quatre secondes d’avance et en ouvrant un tel écart que les autres, comme Fabio (Quartararo), qui se bat pour le titre et ne peut pas prendre de risques au final, arrête de me courir après & rdquor ;.

Dit et cela, mais à 350 kilomètres à l’heure, rien n’est facile et avec tant de bosses et d’asphalte, toute erreur change (Márquez, en 2019, a subi la seule défaite qu’il a concédée à Austin, lorsqu’il est tombé avec plus de 4 secondes d’avance sur Àlex Rins) pourrait mettre fin au deuxième rêve de cette saison difficile, c’est-à-dire répéter la formidable victoire qu’il a remportée, en milieu d’année, dans un autre de ses circuits préférés, Sachsering (Allemagne), où il les a tous laissés stupéfaits. , avec une conduite si ferme, moins agressive, avec moins de risques, qu’à son âge d’or de 2019, et cela a montré que le meilleur MM93 fait son retour.

Le “shérif” des USA

Márquez, qui a mangé un beignet sur le podium, geste qu’il a promis à un jeune pilote américain avec qui il s’entraînait mercredi, a foulé, sur son tour d’honneur, de gloire, de dos, le drapeau du regretté pilote américain Nicky Hayden. Le pilote de Cervera (Lleida), qui a semblé fort et ferme tout au long de la course, compte 11 victoires sur les 12 courses qu’il a disputées aux États-Unis, à Laguna Seca et à Indianapolis et, bien sûr, à Austin.

“Je ne voudrais pas oublier, et aujourd’hui moins que jamais, ces jeunes pilotes que nous avons perdus cette année, en particulier de Viñales. Leurs pertes nous ont fait mal au cœur et je voudrais dédier cette victoire à tous et, surtout , à leurs familles. Nous tous, nous tous, sommes très désolés car nous connaissons tous le risque que nous courons », a déclaré Márquez dès sa descente du podium.

Championnat du monde MotoGP : 1. Fabio QUARTARARO (France), 254 points ; 2. Fabio BAGNAIA (Italie), 202 ; 3. Joan MIR (Espagne), 176 et 4. Jack MILLER (Australie), 148.