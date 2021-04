Marc Márquez, du sourire aux larmes émotionnelles

19/04/2021 à 21:17 CEST

Tout a commencé quand, mercredi, les frères, Marc et Álex Márquez, ils ont fait leurs valises pour se rendre à Portimao (Portugal) et, tandis que leurs deux chiens, leurs deux animaux de compagnie, Stich et Shira, grouillaient dans la maison, leur mère, Roser Alentá, est apparue et a demandé à Marc de ne pas partir, de ne pas laissez-la tranquille “après avoir passé les neuf derniers mois à regarder les courses ensemble”.

C’est Álex qui, du fond de la pièce, découvre que Roser essaye de convaincre, avec une pointe de mélancolie, Marc de renoncer au voyage, de renoncer à réapparaître à Portimao. «Maman, le moment est venu, je dois y aller, je dois y aller, je dois y aller, je dois savoir si je peux le faire.& rdquor ;, Marc a dit à sa mère. «Allez, maman, n’insiste plus, prends soin de ça», ajouta Álex en désignant les deux chiens, qui faisaient encore leur truc dans la maison.

Et ce qui a commencé ainsi, avec une suggestion impossible de Roser, s’est terminé par un cri «d’émotion, pas de douleur». de Marc, non seulement devant toute son équipe, qui l’a reçu avec une énorme ovation à la fin de la course, mais aussi devant le micro DAZN d’Izaskun Ruiz, qui est venu lui demander, juste avant de lui demander «deux minutes et nous continuer & rdquor; de s’exciter à nouveau, de pleurer, si elle avait craint de ne plus pouvoir courir.

Tous ceux qui ont vécu ce week-end excité, vibrant et triomphant du retour de MM93 assurent que ce fut un moment unique, irremplaçable, rien à voir avec les victoires et les huit titres accumulés par Márquez. «C’est tout simplement inoubliable. Cela fait déjà partie de nos vies, de notre histoire et de notre coexistence avec Marc. Et je doute de mettre les moments vécus ce week-end à la hauteur des titres remportés, car cela a été un moment unique car ce que Marc a fait a été formidable », assure Santi Hernández, l’ingénieur de Marc depuis 2011.« Moi, En tant que journaliste, je n’ai pas vécu un moment plus brutal de ma vie. Je peux seulement dire que Marc a montré ce week-end qu’il est encore plus grand quand il descend du vélo que quand il le monte ”, reconnaît Izaskun Ruiz.

Le monde des motos, le monde du MotoGP, le monde de la course a regardé Márquez tout le week-end. Si 40 journalistes étaient connectés à la visioconférence officielle du grand prix jeudi, à la suivante avec Marc seul il y en avait 80. Et dimanche, après la course, les 20 journalistes espagnols qui suivent le championnat ont entamé la vidéoconférence avec une surprise pour Marc, une standing ovation, téléporté, plus d’une minute avant la première question. L’admiration a été mondiale.

Test réussi

«La position n’avait pas d’importance, c’était important de finir. C’était un test difficile, mais je l’ai surmonté avec l’aide de tout le monde, de ma famille, de mon équipe, des médecins, Honda, des fans, des journalistes, tout le monde m’a aidé à atteindre la fin de ce test difficile, qui me laisse très, très, satisfait et fier. C’est pourquoi j’ai explosé après avoir remercié tout le monde », a commenté Márquez, qui a ajouté:« C’est vrai qu’au début de la course, tout le monde m’a maltraité, comme les enfants plus âgés maltraitent dans la cour d’école. Il est également vrai qu’en milieu de course, j’étais encouragé, comme j’avais visuellement le second devant moi, mais le maître du pont est arrivé et a dit “ soit arrêtez, soit arrêtez de vous encourager, ou vous ne faites pas ” t finir ». Et j’ai préféré finir & rdquor ;.

«C’est un génie, un génie, j’ai déjà dit que Marc n’avait rien à prouver à personne, il est le meilleur, il est unique et nous tous qui travaillons avec lui devons être très fiers de ce qu’il a fait, ce qui est formidable », dit-il à son physio Carlos J. García. «Marc a montré ce week-end à quel point il est intelligent, à quel point il est intelligent et à quel point il est mature., depuis le début, malgré avoir, ce dont je ne doute pas, la tentation d’essayer beaucoup plus qu’il ne pouvait, il a eu une carrière très mentale, très intelligente, mesurant tous ses pas, gestes et risques car il savait qu’une chute ce la fin de semaine pourrait ruiner son retour & rdquor;, déclare le Dr Ángel Charte, médecin-chef de la Coupe du monde.

Des doutes au succès

Il est évident que toutes les personnes présentes dans le box de l’équipe Repsol Honda, à commencer par Marc lui-même, ne savaient pas avec certitude si le champion de Cervera (Lleida) allait pouvoir terminer la course. Le samedi après-midi, tout le monde l’a reconnu, de la même manière qu’il a reconnu, pas tellement fatigué, comme ressentant un certain picotement, picotement, dans la main et l’avant-bras, jusqu’au coude, rien à voir avec l’humérus opéré trois fois. Tout est normal, lui ont dit les médecins, après neuf mois d’inactivité. Il y a des muscles qui ne peuvent pas être entraînés s’il ne fait pas de MotoGP, impossible de s’accorder en salle de sport.

Alors que les patrons japonais de Honda, plus particulièrement Takeo yokoyama, le directeur technique, n’a pas retenu un iota en montrant son bonheur et son euphorie finale pour le comportement, la performance et le résultat de Marc (le patron Tetsuhiro Kuwata était toujours plus discret, bien que tout aussi extrêmement heureux), Alberto Puig, Team Manager de l’équipe He a passé, interné à la Clinique de Barcelone, l’un des pires week-ends de sa vie, vivant, au loin, la réapparition de son champion. Heureusement, Puig s’améliore de jour en jour et il pourra à nouveau profiter de Márquez, dans quinze jours, à Jerez.

Le père, à ses côtés

Celui qui avait ses doutes, bien qu’il les résolve rapidement, était Julià Márquez. L’année dernière, le père des champions n’avait pas besoin de quitter la boîte Repsol Honda, cette année il a Álex dans la LCR Honda et Marc, dans l’équipe officielle et passe généralement d’un atelier à l’autre, mais dimanche il a décidé de rester avec l’équipe de Marc, sachant que c’était l’endroit où il devait être. Ainsi, la première accolade de Marc, quand il est arrivé épuisé mais heureux après la course, était pour son père.

L’expérience a sans aucun doute permis de vérifier que, comme le reconnaissent les médecins, la fracture de l’humérus est plus que consolidée, alors que Marc continue à prendre des antibiotiques en prévention d’une infection, ce que les médecins écartent totalement. «Marc est fort, très fort, mais il doit continuer à prendre des mesures pour augmenter sa sécurité sur le véloPar conséquent, il insiste sur le fait qu’il n’est pas encore le vrai Marc & rdquor;, insiste le Dr Charte.

«Quand on a vu ça vendredi, après neuf mois d’inactivité, Marc s’est retrouvé avec un sourire sur son visage heureux, tout le monde se sent libéré et heureux & rdquor;, commente Héctor Martín, directeur de la communication de l’équipe Repsol Honda. «À partir de là, tout a commencé à couler avec la normalité avec laquelle Marc fait les choses et la seule chose que nous avions à faire, encore une fois, était de l’accompagner à son retour. Le pire était passé.