Marc Marquez est toujours le cow-boy d’Austin

10/03/2021 à 22:07 CEST

Adrià Léon

Bon hors de Marc Marquez, qui a pris les devants pour ouvrir la piste avec Fabio Quartararo à la roue. La Honda de Takaaki nakagami, qui s’est effondré au deuxième tour après avoir glissé dans le virage 12. Même résultat pour Jean zarco, qu’il s’est contraint au-delà de ses moyens pour ne pas perdre le contact avec le groupe de tête.

Après que Marc et Fabio ont progressé Jorge Martin, suivi de Rins et des deux Ducati officiels. Au fil des tours, la jambe de force Repsol Honda a commencé à creuser l’écart avec Fabio, dépassant même la barre des deux secondes. Par derrière, Martín commençait à sentir la poussée de Miller, qui montait comme prévu jusqu’à la mi-course. Celui qui a mis plus que la normale pour entrer dans le combat était le Poleman, ‘Pecco’ Bagnaia, qui tardait à contacter son partenaire, alors quatrième. L’Italien a en effet dépassé Miller dans une action où l’Australien aurait pu le laisser passer avec des ordres d’équipe entre les deux.

Étonnamment, Miller n’arrivait pas à suivre le rythme de ‘Pecco’ et perdait de la vitesse, probablement à cause de votre choix de pneus. Telle était la baisse que les deux Suzuki l’ont même contacté, réussissant à surmonter les deux -avec un accroc inclus avec Mir-, en plus de Bastianini, qui est revenu à cailler une belle performance.

Déjà dans la dernière section, la seule incitation était la pression des Bagnaia sur Jorge Martín, déjà très handicapé physiquement. L’Italien a contacté sa marque partenaire à trois tours de l’arrivée et l’a dépassé au premier changement. De plus, le Madrilène a écopé d’un Long Lap pour avoir mal tracé les liens dans le premier secteur, une pénalité qui le priverait de combattre le P3 et même pour le P4, qui se terminerait en possession de Rins. .

Devant, Marc a réussi à la perfection les plus de quatre secondes sur ‘El Diablo’ et il a fait de même sur son plus grand rival au championnat. L’octuple champion du monde était sans égal à Austin et a de nouveau été couronné, avec Pol Espargaró 10e et Álex Márquez également aux points, 12e. Les deux hommes de Petronas sont revenus aux points, Andrea Dovizioso (13e) et Valentino Rossi (15°).