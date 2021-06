Marc Márquez (Honda) s’impose, pour la 11e fois consécutive, en Allemagne avec une nouvelle exhibition sur son circuit préféré

20/06/2021

Le à 20:03 CEST

La moitié du monde a pleuré. Les annonceurs étaient excités, son père a crié julien, Mama Roser a sauté à Cervera, son frère Àlex il est devenu fou dans le parc, son manager Emilio alzamora je ne savais pas où aller Alberto Puig, son patron et l’oncle le moins émotif du monde, gémit de plaisir, Takeo yokoyama, l’ingénieur japonais qui fabrique la moto, a essuyé ses larmes avec le masque, Santi Hernandez, son ingénieur, marchait en regardant le ciel remerciant sa mère d’avoir pu travailler avec les meilleurs (et pleurait, oui, alors qu’il disait à DAZN que “Marc mérite tout”, les journalistes ont applaudi en salle de presse et les autres , à la maison, nous avons détruit les ressorts du canapé en sautant de joie.

Ce que Marc Márquez a réalisé aujourd’hui au Sachsenring (Allemagne) n’était pas une simple victoire de plus. Ce n’était pas sa 83e victoire, ni son 135e podium, pas même sa 11e balade triomphale dans le jardin du Sachsenring où il a remporté, de 2010 à 2019, le MotoGP 125cc depuis 11 ans. Certainement pas! C’était l’un des plus grands exploits du sport. “C’était comme quand ils ont laissé Rafa (Nadal) pour mort, en disant qu’il ne se relèverait plus, que ses genoux étaient brisés, et qu’il a gagné encore, encore et encore, à Roland Garros, a-t-il déclaré hier. Marc. «Ces choses arrivent quand on y croit, quand on vit son sport avec passion, quand on sait qu’il n’y a pas d’impossible, quand on s’attend à ce que tant de douleur, de sacrifice et de travail soient récompensés pour tout le monde. Pour vous, pour Honda, pour votre famille, pour les médecins, pour votre équipe, pour vos amis, pour ceux qui se sont accompagnés pendant ces mois difficiles. Ce triomphe appartient à trop de gens pour ne pas se souvenir maintenant de tous & rdquor;.

Marquez il reconnaissait qu’il était trop conscient de l’enjeu. Il revenait de trois zéros, il avait perdu l’occasion de frapper au Mans. « Je ne pouvais plus échouer sur mon circuit préféré & rdquor ;. Je voulais travailler tout le week-end avec de la pression “parce que la pression fait souvent attention et ne fait pas de bêtises”. Il a fait une sortie incroyable. « De la cinquième à la première place au premier tour, après avoir sauvé Aleix (Espargaró), qui était un canon & rdquor ;.

Puis, en tant que leader, il s’est mis à pleuvoir peu. Suffisant. « Je me suis dit, Marc ça va bien. C’est votre moment, vous seul savez comment risquer. Faites trois tours à mort, que les autres ne pourront pas vous suivre avec ces gouttelettes. Je l’ai fait, j’ai ouvert un trou et puis j’ai vu Miguel (Oliveira), mais j’ai réalisé qu’il n’allait pas me rattraper. Et il ne m’a pas baisé, non & rdquor ;.

581 jours plus tard, trois opérations, des mois de souffrance, de rééducation, de solitude, 21 grands prix sans gagner Honda, ils ont fini avec le monde entier en larmes. Le roi revint. Et les autres le savent. Pas un seul des 1400 habitants du paddock de la Coupe du monde ne doutait qu’une fois de retour, Márquez gagnerait bientôt, redeviendrait le “putain de maître”, ce qu’il dirait Pep Guardiola. Et vous venez de le prouver dans votre jardin préféré.