Marc Márquez, malgré sa chute, se dit “content de la journée”

09/10/2021 à 18:43 CEST

L’Espagnol Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), qui était huitième à la fin du premier jour de pratique du Grand Prix MotoGP d’Aragon, a déclaré que, malgré une chute, il est “satisfait de la journée”.

Le pilote a également admis les conséquences de cet obstacle : « Il est vrai que l’accident a un peu changé le plan, qui consistait à utiliser le pneu tendre en course et nous avons dû nous adapter, mais le plan de l’après-midi a changé, même si celui du week-end n’a pas changé », a déclaré l’octuple champion du monde.

A l’automne, il a précisé : “Mon frère n’a pas interféré avec moi ; Je venais de derrière mais tu viens d’une très longue ligne droite, plus le sillage et le vent arrière. J’ai abandonné mais pas assez et quand je suis entré dans la zone sale je suis tombé sans plus tarder“. Márquez, a lancé une autocritique pour expliquer ce qui s’est passé:”Ça m’a mis en colère parce que c’était une situation que j’avais contrôlée de l’intérieur, J’ai même pensé à partir un peu longtemps puis à revenir, mais Je ne me suis pas assez détendu, même si au moins nous n’avons rien fait “a commenté le pilote Repsol Honda.

Marc Márquez s’est montré positif sur les progrès de ce premier jour : « Nous faisons de petits pas, mais petits, mais il semble que tous les pilotes Honda s’améliorent. J’ai déjà dit il y a quelque temps qu’une chose était mon physique et une autre la moto ; vous ne changez pas les problèmes d’une carrière à l’autre donc vous devez continuer à travailler et là on va mieux et c’est un circuit pour obtenir un bon résultat”, a-t-il déclaré.

Bien que Honda essaie d’améliorer la saison de tous les pilotes, le vrai projet sera celui de l’année suivante. « Le châssis peut être adapté au cours de la saison, et nous travaillons avec différents châssis pour comprendre différents concepts, styles et à partir de là, décider avec lequel commencer le projet 2022“Il a assuré. Nous voulons trouver un châssis de départ comme en 2019, avec lequel continuer à se développer tout au long de l’année”, a expliqué Marc Márquez, qui a souligné : “Je ne suis toujours pas d’accord à cent pour cent pour écarter un châssis dès le départ et c’est pourquoi nous faisons autant de tests, pour ne pas nous perdre”.

Le pilote Repsol Honda a déclaré que dans l’équipe et avec l’usine, ils cherchaient “un vélo plus facile, plus rapide, plus adhérent et plus performant ; un peu de tout, mais en général essayez de chercher une moto polyvalente, ce qui est recherché chaque année”commenta le pilote. “Beaucoup de gens disent “c’est une moto pour Márquez”, mais en réalité tous les pilotes Honda essaient d’avoir une moto qui a plus de sécurité à l’avant, avec plus d’adhérence, mais la lettre aux Kings est une chose et quand on la teste sur la piste parfois ça marche et parfois ça ne marche pas”, a reconnu Marc Márquez.