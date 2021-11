Marc Márquez n’aura pas de remplaçant à Valence

11/11/2021 à 14:42 CET

Marc Márquez a déjà raté le Grand Prix de l’Algarve après avoir subi une chute lors d’un entraînement en motocross, qui a causé une légère commotion cérébrale, selon la version officielle fournie par l’équipe Repsol Honda. A Portimao, Marc a été remplacé par le testeur Stefan Bradl, qui ne répétera pas ce week-end à Valence, après avoir annoncé que Marc ne sera pas non plus à Cheste et que le coup à la tête a causé des problèmes de vision, reproduisant une diplopie ou une vision double que déjà l’a fait passer six mois en cale sèche en 2011.

Márquez, ‘ »partir indéfiniment », Il ne sera pas non plus dans le test des séries éliminatoires la semaine prochaine dans le Circuit de Jerez. Bradl Il a remplacé Márquez alors qu’il était absent de la Coupe du monde pendant neuf mois après s’être cassé l’humérus au bras droit à Jerez 2020 et a également couru à Portimao la semaine dernière, mais maintenant Honda a décidé que l’Allemand se concentrerait sur les tests de Jerez et ne courrait pas à Valence

Pol Espargaró sera le seul pilote Repsol Honda à Cheste, qui accueillera ce week-end la dernière manche de la saison. « Tout d’abord, je souhaite le meilleur à Marc dans cette période difficile et j’espère qu’il se remettra rapidement. Évidemment, son absence du circuit sera perceptible, mais nous sommes quand même arrivés à Valence motivés pour faire le meilleur travail possible », a déclaré le pilote. de Granollers.

‘Polyccio’ a remporté le championnat d’Espagne 125cc sur le circuit de Valence et y a réalisé des podiums en 125cc et en MotoGP, ainsi qu’une pole position dans l’une des deux courses disputées l’année dernière. « C’est un circuit que j’apprécie vraiment, j’y ai obtenu mon premier podium MotoGP en 2018 et je pense que nous pouvons bien faire cette année. A cette période de l’année, c’est une très bonne piste et cela joue en notre faveur. C’est la dernière course , je veux suivre ce dernier avant de commencer à penser à 2022 à Jerez « .