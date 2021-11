Marc Marquez ne sera pas au GP de Valence

11/09/2021

Act à 10h33 CET

Marc Marquez ne participera pas à la dernière course de la saison de MotoGP: Le GP de Valence. Les huit fois champion du monde ne sera pas à l’événement de la Coupe du monde pour problèmes de vue et, plus précisément, pour un nouvel épisode de diplopie qu’ils l’ont détecté. Ce ne sera pas non plus dans le Essai IRTA de Jerez prévue les 18 et 19 novembre, comme annoncé dans un communiqué, la Equipe Repsol Honda.

Marc Marquez manquera le Grand Prix de Valence et le Test de Jerez Détails complets : https://t.co/vgGF8GAZnV pic.twitter.com/YJ5PRG7eD6 – Équipe Repsol Honda (@HRC_MotoGP) 9 novembre 2021

Celui de Cervera a subi une légère ecchymose à la tête le samedi 30 octobre, alors qu’il s’entraînait, et plus tard, il a été examiné à la clinique Dexeus de Barcelone. Après avoir subi l’examen médical, Marc s’est reposé chez lui à Cervera mais, pendant ces jours de repos, il a continué à se sentir mal et à souffrir de problèmes de vision. Pour cette raison, ce lundi 8 novembre, il a reçu la visite de l’ophtalmologiste Dr Sanchez Dalmau à l’Hôpital Clínic de Barcelona qui a effectué les tests et détecté un nouvel épisode de diplopie.

« L’examen d’aujourd’hui de Marc Márquez après l’accident a confirmé que le pilote a une diplopie et a révélé une paralysie du quatrième nerf droit avec atteinte du muscle oblique supérieur droit. Un traitement conservateur a été choisi avec des mises à jour périodiques pour poursuivre l’évolution clinique Ce quatrième nerf droit est celui qui était déjà lésé en 2011 », a rapporté le médecin.

Ce sont des moments difficiles, il semble qu’il pleuve sur le mouillé. Après avoir rendu visite au Dr Sánchez Dalmau, un nouvel épisode de diplopie (vision double) s’est confirmé comme en 2011. C’est de la patience, mais si j’ai appris une chose, c’est d’affronter l’adversité avec positivité. Merci pour le soutien💪🏼 pic.twitter.com/gyyHJURcv5 – Marc Marquez (@ marcmarquez93) 9 novembre 2021