Marc Márquez n’est pas vu, pour l’instant, se battre pour la victoire

18/06/2021 à 17h55 CEST

.

L’Espagnol Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), qui a terminé douzième lors d’une première journée du Grand Prix d’Allemagne MotoGP sur le circuit du Sachsenring, ne se voit pas se battre pour la victoire sur un circuit qui est pour lui un “talisman”. moment, ce serait “être optimiste, car une chose est un tour et une autre est la course”.

“Il y a 27 tours d’affilée ou plutôt trente, je ne vais pas donner de tours, mais c’est vrai que ce sera une course longue et difficile et même si pour le moment j’étais assez bon aujourd’hui, plus à l’aise que dans d’autres circuits, comme Mugello ou Montmeló, Nous devrons voir comment ça se passe pendant le week-end, je l’ai dit hier et je le répéterai aujourd’hui, je me suis retrouvé plus à l’aise mais je ne peux pas prétendre me battre dans le deuxième classement, set le meilleur temps et gagner des courses », a-t-il sincèrement souligné Marquez.

“Ce ne serait pas réaliste, ce serait de la fumée, donc nous allons vers un objectif réaliste qui est d’essayer lors des troisièmes essais libres d’entrer dans le deuxième classement, ce qui serait déjà une étape importante que cette saison je n’ai fait que une fois, au Mans, pour les conditions, alors voyons si on peut faire ça et essayons de continuer à travailler pour avoir tout le reste ; pour l’instant il est clair que nous avons un bien meilleur rythme pour être plus proche du premier, qui était mon intention pour ce week-end, d’être plus proche, de ne pas être en avance », souligne le pilote Repsol Honda.

Et à une autre question de savoir si je parierais quelque chose pour la “pole position”, Marc Marquez Il était sincère en déclarant que “pas à cause de la ‘pole’; pas à cause de la ‘pole’ d’un tour et c’est pourquoi aujourd’hui à la fin je n’ai pas mis de nouveau pneu, parce que je ne me sentais pas avec la puissance et confiance pour pousser avec le nouveau pneu et j’ai dit à l’équipe que nous continuions avec le vélo comme ça, sans mettre un nouveau pneu, je me sentais bien, je roulais vite, mais je ne me sentais pas avec le “plus” d’énergie il faut le faire”.

“Normalement le samedi, je fais généralement mieux, donc aujourd’hui j’ai un peu oublié les horaires, la position, et j’ai travaillé un peu comme la ‘Old School’ (Old School) du casque – en allusion au nouveau design qui a amené Pour son casque en Allemagne, j’ai travaillé comme en 2019, en pensant à la course, et demain il sera temps d’attaquer », insiste le pilote Repsol.