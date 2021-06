Marc Márquez n’exclut pas le podium

19/06/2021 à 20h31 CEST

Oubliez, la ‘nouvelle génération’ est à la mode. Certain. Les garçons poussent fort. La preuve la plus évidente est que, blessé Marc Marquez (Honda), qui est celui qui a aigri son réveil en MotoGP en 2019, le battant à une époque où tout le monde voyait dans le ‘Diable’ le véritable ‘antiMárquez’, le Français Fabio Quartararo (Yamaha) est devenu l’authentique révélation de la saison, non pas tant pour ses succès mais, surtout, pour son grand sens, sa sérénité et ses expériences.

Mais les yeux du “paddock” et des fans du Championnat du Monde de Moto sont toujours cloués, regardant, analysant tout ce que font les deux mythes de ce sport, le vétéran italien Valentino Rossi (Yamaha), vainqueur de 9 titres mondiaux et 115 grands prix, et Marc Marquez (Honda), détenteur de 8 championnats du monde et 82 victoires. Et, en ce sens, il est évident que le roi de Cervera (Lleida) donne toute une leçon de combat, de courage, de bon sens et une tentative de redevenir le même qu’avant, tandis que le « Docteur » aggrave le grand prix à grand prix et Il semble plus qu’évident qu’à mi-parcours, il annoncera sa retraite. Au Sachsenring, il a toujours été en queue de peloton MotoGP et, enfin, il s’élancera de la sixième ligne, de la discrète 16e place.

Marquez a commenté que, pour l’instant, sa visite sur sa piste de talisman, dans son jardin, où il a remporté les 10 dernières courses qu’il a remportées (1 en 125cc, 2 en Moto2 et 7 en MotoGP), de 2010 à 2019, “est super et me rend très heureux. Évidemment, cela n’avait aucun sens que quelqu’un pense qu’il arriverait ici et remporterait, comme toujours, la pole et la victoire. Non, je ne suis pas encore à la hauteur de ces exploits. Mon éternelle pole en Allemagne est déjà tombée, entre les mains de Johann (Zarco), et demain ma victoire habituelle tombera, car je ne suis pas là pour gagner, mais pour essayer de finir dans le top cinq, ce qui serait, pour moi, et ma situation, une vraie réussite ou, si tout s’emboîte et que beaucoup de choses doivent être équilibrées, essayer de monter sur le podium & rdquor ;.