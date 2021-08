Marc Márquez parie sur Fabio Quartararo

in

08/12/2021 à 19:12 CEST

On a beaucoup parlé ces derniers jours, notamment après la deuxième place de Joan Mir au GP de Styrie, sur les options de l’actuel champion du monde pour revalider le titre. C’est pourquoi Marc Márquez a été sollicité en avant-première du Grand Prix d’Autriche et que celui de Cervera mise sur Fabio Quartararo, actuel leader.

« Quartararo continue d’être le plus rapide sur la piste, mais il est vrai que si l’on regarde les données de dimanche dernier, la vitesse est très peu différente de celle des autres, mais il est dans une position optimale pour se battre car la situation ne dépend que de lui & rdquor ;. « Johann Zarco et Joan Mir ont tous deux l’expérience nécessaire pour gérer ces situations, mais si je dois parier sur quelqu’un, je parierais sur Fabio Quartararo & rdquor;, a souligné Márquez à cet égard.

Marc, qui a également été interrogé par Maverick, a répondu ce qui suit : « Nous savons déjà à quoi ressemble la relation Yamaha-Viñales ou vice versa et que c’était à un moment critique ; Parfois, vous voyez des hauts et des bas, mais arriver à ce point est vraiment étrange, bien que quelque chose de similaire se soit produit à un moment donné dans le passé, mais c’est quelque chose dont ils doivent parler et résoudre entre eux & rdquor;, a déclaré Márquez.

Les frères Espargaró

Si quelqu’un connaît plus personnellement Maverick Viñales, ce sont Pol et Aleix. L’homme de Honda a affirmé que Viñales « est un pilote très noble & rdquor; mais il n’a pas voulu approfondir le sujet jusqu’à « Ne lui parlez pas et il pourra comprendre la situation & rdquor ;.

D’autre part, Aleix, qui sera coéquipier avec Viñales en Aprilia à partir de 2022, a déclaré que « Mack » serait “Bienvenue dans l’équipe en avance & rdquor;, en référence à une éventuelle résiliation du contrat par Yamaha avant la fin de la saison. “Je ne défends pas Maverick, je ne sais pas ce qui s’est passé, mais parfois ce n’est pas facile de réagir”, a déclaré l’aîné des Espargaro.