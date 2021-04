Marc Márquez parle de ses sentiments aujourd’hui et pour la course de demain

17/04/2021 à 17:56 CEST

Nous sommes dans un moment du week-end où nous ne savons pas du tout ce qui va se passer en course. Surtout en ce qui concerne Marc Márquez et sa performance. Nous ne savons pas comment il se lèvera le matin, comment il affrontera réellement la course et nous ne savons pas s’il sera capable d’endurer chacun des 25 tours que la course est prévue à l’Autódromo Internacional. faire l’Algarve.

“Je ne sais pas si je serai capable de supporter les 25 tours de la course. Je pense que oui, mais le maximum que j’ai fait dans une rangée est de six tours. J’espère ne pas avoir à m’arrêter dans la surface. “, celui de Cervera a dit sincèrement aux microphones DAZN quelques heures après le «qualy». “Nous essaierons de sortir calmement et de ne pas tout donner au début pour finir la course”Fit remarquer Marc.

Le grand des frères Márquez a assuré que “Le bras est pire qu’hier. Le bon corps, tu t’adaptes plus ou moins. Dans la zone de fracture je n’ai pas de douleur, mais j’ai mal aux doigts, au coude, à l’avant-bras. Il y a des pilotes qui ont mal à l’intérieur. ces zones et elles sont très en forme, je n’ai pas fait ces mouvements depuis longtemps et ça fait mal “. Il a ajouté à cette explication que “Aujourd’hui je me suis réveillé pire qu’hier et demain ils m’ont dit que ce serait pire qu’aujourd’hui. Mais bon, maintenant nous allons faire un travail de physiothérapie avec Carlos, pour voir si avec ça je peux m’améliorer un peu”.

Il a également été très sincère avec sa performance tout au long des deux tours de la “ qualification ”: “Le résultat est bien meilleur que prévu. Ce n’est pas notre résultat. Ce n’est pas là où nous devons être maintenant. J’ai essayé de chercher Mir parce qu’il est le champion, il conduit bien et il est évident que je l’ai cherché. J’avais besoin d’aide. Déjà avec Rins ça a été quelque chose de différent. J’ai fait un tour pour chercher la limite mais sans trop forcer “.

