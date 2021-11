Marc Marquez reçoit un soutien mondial

10/11/2021 à 19:04 CET

La malchance s’installe avec Marc Márquez. Après une année blanche, le passé, avec des problèmes d’épaule constants, de multiples opérations et un retour que certains ont qualifié de prématuré, Cervera retrouvait un niveau optimal sur le vélo. Une bonne preuve en est le triomphe à Misano lors de la dernière course que Marc disputera dans ce championnat du monde 2021.

Márquez a confirmé l’une des pires nouvelles qui puisse lui arriver. Un ‘déjà vu’ de ceux qui sont un cauchemar. Le sextuple champion du monde MotoGP a expliqué qu’il souffrait à nouveau de diplopie. Une blessure qu’il a déjà subie en 2011. Qu’est que c’est? Une altération de sa vision qui lui a fait perdre le championnat Moto2 en 2011.

Enveloppé par tous

Des copains de paddock aux athlètes du monde entier. Marc a reçu une cascade de messages d’encouragement. Pol Espargaró, Álex Rins, Joan Mir ou Stefan Bradl, son remplaçant en Algarve et ce week-end à Valence, a commenté le post Instagram que le coureur de Cervera a mis en ligne. « Cheer up crack & rdquor;, » Cheer up beast & rdquor;, « En rien donner du gaz & rdquor;, étaient quelques-uns des messages qui pouvaient être lus.

La famille Sainz Il voulait aussi être aux côtés de Marc Carlos Sainz Sr. et l’actuel pilote Ferrari ont envoyé un message au pilote Repsol Honda. « Beaucoup d’encouragements Marc, pour préparer la saison prochaine & rdquor ;, a écrit Carlos Sainz senior. Dans le monde de la F1 il a aussi eu son geste Marc Webber, ancien pilote Red Bull. « Continue à te battre, mon pote. »

Hors du monde automobile, Marc Bartra, footballeur du Betis, ou Pau Gasol, La légende du basket-ball a également passé son temps à envoyer de l’amour à Márquez. Et la liste est éternelle. La nageuse Ona Carbonell, la pilote Laia Sanz… Tout le monde avec Marc qui prend sûrement cette affection pour revenir bientôt.