Marc Márquez reconnaît que penser à la victoire “n’est pas réaliste”

19/06/2021 à 18:34 CEST

Marc Marquez (Repsol Honda RC 213 V), cinquième au classement officiel du Grand Prix d’Allemagne MotoGP au Sachsenring, a reconnu que “la victoire n’est pas réalisable, ce n’est pas réaliste et vous ne pouvez pas y penser car il n’y a rien qui nous dit que nous peut l’obtenir. “

“Nous ne pouvons pas y penser, mais nous pouvons y penser dans le top cinq, car c’est un objectif réaliste qui peut arriver, mais certaines choses doivent aussi arriver, et le podium n’est pas complètement exclu, mais certaines circonstances doivent être donnés de la situation et de la course parfaite », résume le pilote Repsol Honda.

“Demain à quoi puis-je aspirer, quelle bonne question”, se demande-t-il encore. Marc Marquez, qui assure qu'”il y a trois pilotes, Zarco, Quartararo et Oliveira qui ont un très bon rythme, un peu plus, et il y a trois pilotes dont nous savons tous que dans la course ils vont toujours un peu plus loin, donc nous allons voir”, souligne-t-il. Marquez.

“Être optimiste et en même temps réaliste, je pense que terminer dans le top cinq doit être un bon résultat, c’est ce que nous ne pouvons pas ignorer, car ce serait un excellent résultat pour nous d’essayer d’être dans le top cinq et aussi près que possible du top 5. d’abord, avec le plus petit écart possible, mais c’est 30 tours, c’est une course très longue et on a vu qu’avec la Honda si on veut aller vite et constant il faut prendre risques », explique le coureur Repsol.

“Así es como tenemos muchos sustos y muchas caídas, aunque por el momento toco madera porque no he tenido ninguna, pero sí que estamos mejor en este circuito aunque no como otros años, con mejor ritmo que los demás”, lamenta el ocho veces campeón du monde.

Le fait de perdre sa séquence de « pole position » consécutive en Allemagne, pour Marc Marquez Cela ne lui a pas fait de mal “parce que j’ai déjà dit jeudi que vous ne pouvez pas venir ici et essayer de vous battre pour la pole position venant de deux circuits où je ne suis pas entré en deuxième qualification ou je l’ai fait par miracle”.

“Ce n’est pas une chose qui se passe du jour au lendemain, que le résultat change, mais là où nous voulions nous battre, qui était de faire au moins un petit pas sur ce circuit, nous y sommes parvenus, et aujourd’hui je pense que le série de ‘pôles’ c’est fini et demain celui avec les victoires prendra fin, on n’est pas prêt à se battre pour la victoire mais on peut être plus proche du premier, ce qui serait un bon objectif”, insiste-t-il à propos de son circuit “talisman” . Marc Marquez.

En tout cas, celui de Cervera précise qu’après les tests de Montmeló, ils continuent “avec une moto identique à celle de la course de Catalogne, nous n’allons pas avec une moto très différente, mais nous avons changé de petites choses et ces changements ont en fait, je suis retourné dans le passé pour essayer de comprendre et de chercher une base que je connaissais, car sinon il est impossible de trouver le chemin”.

“Je pense que nous allons dans une bonne direction acceptable, mais ce n’est pas suffisant pour sortir de notre situation, mais c’est vrai que dans ce circuit nous devons en profiter parce que nous sommes meilleurs, nous sommes plus proches du premier, mais j’ai peur que plus tard nous soyons dans la même situation qu’à Montmeló”, a reconnu le coureur Repsol.