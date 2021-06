Marc Márquez règne à nouveau au Sachsenring

20/06/2021

Le à 14:59 CEST

Marc Marquez Il a réaffirmé qu’il était déjà au top de sa forme et a remporté le GP d’Allemagne sur le circuit du Sachsenring ce week-end. Celui de Cervera s’est imposé Miguel Oliveira et Fabio Quartararo dans un Grand Prix serré qui a été décidé dans les derniers tours, bien que le ’93’ ait mené du premier au dernier tour.

Márquez, qui a commencé cinquième, n’a pas pris de virage pour obtenir la deuxième place et un seul tour pour prendre la tête pour commander la course allemande. Les derniers tours ont été de vraies tensions entre les deux protagonistes de la course, Marc Marquez et Miguel Oliveira, le premier se défendant de la meilleure des manières avec un physique qui se retrouvait de plus en plus sur le fil et le second attaquant de tout son élan.

Honda, avec la victoire, a mis fin à sa pire séquence sans victoire en MotoGP et, après 21 courses dans le blanc, la marque japonaise a de nouveau déployé ses ailes au son de Marc Márquez. Le Catalan retrouve la victoire 581 jours plus tard, trois opérations et de nombreuses séances de physiothérapie, dans peut-être le pire moment de sa carrière. Il n’avait plus gagné depuis le Grand Prix de Valence 2019.

Il s’agit de la 57e victoire de sa carrière en MotoGP, la 8e consécutive sur ce circuit disputé dans la catégorie reine, et la 11e toutes catégories confondues. Avec ces enregistrements, seuls Giacomo Agostini il a pu gagner plusieurs fois de suite sur le même circuit dans la catégorie la plus élevée. Il y en avait 9 à Imatra. Jusqu’à présent, seulement Valentino Rossi (89) et Agostini (68) ont remporté plus de victoires que les Espagnols.

Pour sa part, Miguel Oliveira il a terminé à la deuxième place et a conquis son troisième podium d’affilée, sa meilleure séquence à ce jour dans l’élite.

Fabio Quartararo franchit le drapeau à damier en troisième position. Il réalise son cinquième podium de la saison et se renforce en tête du classement MotoGP.

Reliure Brad a terminé la course en quatrième position, suivi par Francesco “Pecco” Bagnaia, Jack meunier Oui Aleix Espargaró.

Joan Mir a terminé en neuvième position, avec Pol Espargaro, dixième, devant Alex Rins Oui Jorge Martin.