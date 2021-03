Marc Márquez se rendra au Qatar pour recevoir le deuxième vaccin

30 mars 2021 à 17:56 CEST

Après avoir exclu de participer aux deux premières courses de la saison sur les conseils de l’équipe médicale qui l’a opéré pour la troisième fois pour sa fracture de l’humérus droit (à la clinique Ruber de Madrid, début décembre) Marc Márquez respectez votre plan de récupération. Ses progrès sont évidents et l’ont déjà conduit à piloter une réplique Honda très similaire à son MotoGP sur les circuits de Barcelone et de Portimao, il y a quelques jours. Désormais, Marc va interrompre sa préparation pour se rendre au Qatar, dans le but de recevoir la deuxième dose du vaccin Covid-19, après avoir rejoint le plan de vaccination du paddock du MotoGP le 14 mars.

Au fur et à mesure que le portail « sport automobile » progresse, Márquez voyagera probablement ce jeudi, Bien qu’à votre arrivée dans le pays, vous devrez attendre 24 heures à votre hôtel pour les résultats du PCR, avant d’entrer dans la « bulle » du circuit de Losail, vendredi, coïncidant avec les premiers entraînements du GP de Doha, qui a lieu ce week-end de la semaine et ce sera le deuxième événement du calendrier MotoGP.

Grâce à un accord entre le Etat du Qatar et Dorna, toute la famille MotoGP a bénéficié du programme de vaccination contre le COVID-19. Les premières doses ont commencé à être fournies le 10 mars et cette semaine, elles ont commencé avec la seconde, de la société pharmaceutique Pfizer-BioNTech.

Márquez, qui prévoit de rentrer chez lui immédiatement après avoir été vacciné, un nouveau contrôle médical est prévu à Madrid le 12 avril. Ce sera alors quand il sera décidé s’il peut réapparaître au Grand Prix du Portugal (16-18 avril).