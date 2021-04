Marc Márquez s’est effondré devant les caméras de DAZN

19/04/2021 à 13:51 CEST

L’un des moments les plus émouvants du week-end à Portimao a été l’arrivée de Marc Márquez au box Repsol Honda, après avoir réussi à terminer le GP du Portugal, sa première course en neuf mois, à une septième place plus que digne. Le coureur de Cervera, qui a vécu des jours très durs après sa blessure à Jerez et les trois opérations dont il a eu besoin pour remonter sur le vélo, n’a pu s’empêcher de crier sous les applaudissements de son équipe.

Mais également, Marc s’est effondré en direct, au milieu d’un entretien avec Izaskun Ruíz pour DAZN. Le huitième champion du monde n’a pas pu se retenir lorsqu’il a tenté de commenter l’accueil merveilleux de ses mécaniciens et ingénieurs après la course. À la surprise du journaliste, Márquez a fondu en larmes et a dû quitter l’entretien à mi-chemin. “Deux minutes et plus”, a demandé Marc , avant de se retirer de la zone mixte.

Après ce court laps de temps, Marquez Accompagné du chef de la communication de Honda, Héctor Martín, il se leva, essuya ses larmes et avec un professionnalisme total, comme il l’avait promis, il revint se placer devant les caméras.

Une scène formidable qui avec un bon jugement DAZN a voulu quitter complètement, comme on le voit dans la vidéo suivante: