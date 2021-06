Marc Márquez souligne que la victoire au Sachsenring était importante

24/06/2021 à 19:12 CEST

.

L’Espagnol Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) continue de souligner que la victoire au Sachsenring (Allemagne) était importante, mais ce n’est pas la référence sur laquelle travailler et se fixer.

“C’était une victoire importante dimanche dernier et le plus important est qu’elle est arrivée à l’un des moments les plus difficiles de ma carrière et c’est pourquoi elle est arrivée à un moment crucial dans lequel elle nous a permis de me motiver ainsi que l’équipe , après une longue période de sécheresse de victoires ” Marquez.

“Ici -à Assen- nous revenons à notre situation réelle, mais il était important de gagner avant la période estivale et nous essaierons de faire de notre mieux à Assen, de sorte que dans un mois, nous continuerons à travailler, à nous améliorer et à conduire mieux que au Mugello et à Montmeló, mais je ne pourrai pas attendre d’être au même niveau que l’Allemagne », reconnaît le coureur Repsol, qui souligne le fait que la victoire leur redonne « une part importante de leur moral ».

Au cours de la journée, une série de nouveaux changements dans le calendrier ont été connus, avec l’annulation de la course au Japon et l’arrivée du Grand Prix des Amériques, à Austin, un autre des “privés” de Marc Marquez, qui a reconnu que “Austin est un circuit que j’aime bien, c’est une bonne nouvelle pour moi, c’est sûr, et la mauvaise nouvelle est qu’une autre course a dû être annulée, mais au final, avoir plus de courses est mieux pour les pilotes.”

Les conditions météorologiques pourraient également occuper le devant de la scène tout au long du week-end, alors Marc Marquez Il a souligné que “la vérité est que quand un coureur est lent, il prie pour qu’il pleuve, et c’est vrai que s’il pleut le dimanche les possibilités seront beaucoup plus ouvertes, mais je m’en fiche un peu parce que je ne pense que cela changera mon résultat final et qu’il fait toujours un pas en avant et compare le Mugello et Montmeló avec Assen, pas avec Sachsenring. “

El piloto de Repsol Honda dice estar “preparado para sufrir, pero si persigo el objetivo de sufrir me volveré a caer, como en Mugello o Montmeló, mientras que en Sachsenring iba pilotando de una manera muy fina y precisa, conozco al dedillo ese circuito y eran todo curvas a izquierdas, con sólo tres a la derecha, y por eso podía controlar de manera adecuada los cambios de dirección de la moto pero aquí puedes sufrir cuatro, cinco, siete o diez vueltas pero si al final estás sufriendo toda la carrera puedes faire une erreur”.

“La bonne chose pour moi ce week-end, c’est que la victoire m’a donné une grande motivation sur le plan mental et nous sommes convaincus que nous sommes capables d’y parvenir, mais pour l’avenir, pas pour maintenant”, admet-il sincèrement. Marquez, qui insiste sur le fait que “l’objectif du week-end est de faire un pas en avant mais en le comparant avec le Mugello et Montmeló, pas avec le Sachsenring et cela signifie essayer d’être parmi les dix premiers”.