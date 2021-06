Marc Márquez subit une autre lourde chute !

in

25/06/2021 à 15h38 CEST

.

Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) a subi une chute sévère lors de la séance d’essais libres de la Grand Prix des Pays-Bas. Heureusement, le pilote espagnol est sorti indemne, aucun dommage physique. Márquez, malgré le coup fort, a pu regagner son atelier sereinement, sûrement avec le désagrément logique que cela occasionnait, et lorsque les premières gouttes de pluie sont apparues, il a décidé de ne pas sortir sur la piste pour ne pas risquer un autre accident .

Spécifique, il a subi un grave accident au virage onze de la piste néerlandaise alors que le pneu arrière de sa moto a repris de l’adhérence et que le fouet de celui-ci l’a projeté dans les airs. Márquez s’est heurté violemment et a encerclé son corps sur le gravier pendant plusieurs tours, mais heureusement, il a pu quitter le circuit tout seul, pas la moto, qui a été gravement endommagée.

À ce moment-là, le pilote Repsol Honda avait déjà abaissé son meilleur temps du matin (1: 34.048) en roulant en 1: 33.560, ce qui l’a amené à la quatrième place provisoire, devancé seulement par l’Espagnol Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), le Portugais Miguel Oliveira (KTM RC 16) et français Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), bien qu’au final Márquez ait terminé sixième, devant son propre coéquipier Pol Espargaro et pour Alex Rins (Suzuki GSX RR).

Mais Marc Márquez a fait partie des pilotes qui ont décidé de ne plus reprendre la piste, sachant que son record le plaçait à la sixième place et donc directement placé au deuxième classement, donc la Repsol Honda a décidé de faire une pause après le coup dur et il a vu les évolutions de ses rivaux, sur une piste complètement mouillée, tranquillement assis dans l’atelier.

En fait, seul Marc Márquez, outre son compatriote Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), l’Australien Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21) et l’italien Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21) ont décidé de rester dans leurs ateliers sans reprendre la piste.