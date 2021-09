Marc Marquez teste la nouvelle Honda de 2022

21/09/2021 à 19h40 CEST

Adrià Léon

Première journée d’essais MotoGP sur la piste de Misano. La grande nouvelle a été la première du nouveau prototype de la Honda RC213V, qui s’est avéré Stefan Bradl le matin et Marc Marquez et le soir. Ils ont également mis en lumière de nouvelles choses pour Suzuki et Ducati, bien que les balles rouges n’aient testé que des pièces spécifiques. Francesco Bagnaia, qui est encore dans les nuages, a été le plus rapide de la séance de l’après-midi – seuls huit pilotes ont roulé le matin et dans des conditions très difficiles – devant la Honda de Pol Espargaró et Takaaki Nakagami.

COMMENCER LA PLUIE

La séance du matin a été de peu d’utilité, avec seulement huit coureurs qui ont marqué un tour lancé sur l’asphalte mouillé du circuit de Saint-Marin. L’eau fait une apparition jusqu’à pratiquement la pause de midi et il n’était possible de rouler avec des ‘slicks’ que dans la dernière partie de la matinée. Le Français de la Pramac Ducati menait, Jean zarco avec un temps de 1’33 895.

Bradl, Pedrosa, Pol Espargaró, Savadori, qui sont revenus sur l’Aprilia, Quartararo, Mir et Viñales, étaient le reste des pilotes qui ont testé le circuit Marco Simoncelli avant de commencer l’après-midi, où ils ont tous roulé sauf le même Bradl et Sylvain Guintoli, pilote d’essai Suzuki qui vient de remporter le Bol d’OR.

APRES-MIDI PRODUCTIF

Beaucoup plus rentable a été la deuxième partie de mardi à Misano, sans pluie et sans eau sur l’asphalte. Le “Pecco” italien Bagnaïa régler le meilleur moment de la journée (1’31.524) malgré un accident au virage 10. Le principal rival de Fabio – qui était huitième au test – n’a pas monté sur la nouvelle moto, mais il l’a fait essayé quelques pièces qui arrivent comme une nouveauté pour 2022.

Les cavaliers de Honda et Suzuki. Marc Marquez, pour sa part, il a pu expérimenter qu’il est assis à l’arrière de la nouvelle Honda, avec de grands changements dans le aérodynamique, dôme et ailes. Cervera était cinquième, derrière Pol Espargaró et Nakagami, qui, avec leur Honda habituelle, étaient deuxième et troisième.

Le quatrième était Joan Mir, qui, avec son partenaire Àlex Rins (14e), a également apprécié sa nouvelle Suzuki GSX-RR. Le Catalan, qui a terminé au sol lors du Grand Prix de Saint-Marin, a été le pilote qui a fait le plus de tours dans l’après-midi, avec un total de 71.

Le cinquième était Aleix Espargaró et 16e Maverick Viñales, un jour où Aprilia avait la présence de son troisième coureur, Lorenzo Savadori. est aussi revenu Dani Pedrosa en tant que cinquième pilote KTM. Le Catalan était 23e, juste devant l’Aprilia provador. Demain ce sera au tour de Raul Fernández et Remy Gardner, les deux piliers d’Aki Ajo en Moto2, qui rouleront pour la première fois en MotoGP lors de la deuxième et dernière journée d’essais au Marco Simoncelli de Saint-Marin.