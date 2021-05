Marc Márquez tombe dans le Warm UP!

05/02/2021

Act. À 10 h 17 CEST

Marc Márquez est sorti pour tirer dans le Réchauffer après une minute d’aller a subi une chute au virage 4 du circuit de Jerez. C’est encore une fois une chute à gauche qui, heureusement, n’a eu aucune conséquence. Le pilote s’est immédiatement levé et a indiqué qu’il allait bien.

Márquez est revenu au camping-car après l’accident pour se préparer à la course dans laquelle il partira en 14e position. Celui de Cervera a eu plusieurs frayeurs lors de l’entraînement et a déjà subi une forte chute aux essais libres vendredi, s’est retrouvé dans le pare-air qui l’a sauvé des dégâts. Après l’accident de vendredi, ils ont effectué un contrôle de sécurité pour voir que tout allait bien et après l’accord des médecins, il est sorti sur la piste lors du Warm Up et pourra participer à la course MotoGP à 14 heures.

Ce n’est pas un bon week-end à Jerez pour les Hondas, puisque son coéquipier, Pol Espargaro il a également subi un accident vendredi et à la fin de l’échauffement de samedi a de nouveau touché le sol. Depuis Fronde Ils vérifieront les vélos avant la course afin que leurs coureurs repartent dans les meilleures conditions. Nous devrons voir comment Márquez et Espargaró affrontent la course après ces frayeurs à l’entraînement.