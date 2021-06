Marc Márquez, toujours sans y croire, assure que c’est “une grande victoire”

20/06/2021 à 18:20 CEST

.

L’Espagnol Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), vainqueur du Grand Prix d’Allemagne MotoGP dans son circuit “talisman” Sachsenring et 581 jours après sa dernière victoire à Valence, il a reconnu : “Je ne comprends toujours pas ce qui s’est passé, mais il est vrai que cela a été un moment difficile dans ma carrière et cette victoire m’aidera beaucoup à continuer“.

“Quand vous êtes dans une situation comme celle-ci, qu’est-ce que tu viens de trois zéros consécutifs, ce n’est pas facile de continuer et ni du point de vue physique, alors quand j’ai franchi la ligne d’arrivée J’ai pensé à toutes ces personnes qui m’ont aidé à être ici aujourd’hui“, se souvient avec tendresse Marc Marquez.

“La vérité est qu’il est impossible de sortir d’une situation comme celle-ci sans l’aide de plus de personnes., l’équipe, les médecins, le ‘physio’, la famille, les amis, car d’ici il ne part pas seul et la vérité est qu’ils m’ont aidé et ils m’aident beaucoup, mais lors de la prochaine course, nous reviendrons à notre situation réelle “, déclare le pilote Repsol, qui a également tenu à remercier Honda ” pour le respect ” qu’ils lui ont témoigné ” pendant tout ce temps “.

Marc Marquez aussi se souvient d’un appel qu’il a eu avec l’Australien Mick Doohan, qui lors de la saison 1992/1993 a vécu une situation très similaire.

« Logiquement, quand on est dans une situation difficile vous cherchez à vous consoler avec quelqu’un qui a vécu votre situation ou similaire, et l’un d’eux a été Alberto Puig -son directeur sportif-, qui m’a beaucoup aidé, Emilio Alzamora -son manager et ancien pilote- aussi, mais J’ai eu un appel de près d’une demi-heure avec Mick Doohan au Mugello qui m’a beaucoup aidé“, se souvient Márquez.

« À bien des égards, comme il me l’a expliqué, il a convenu que c’était exactement ce qui m’était arrivé, il m’a expliqué ce qu’il ressentait, ce qui lui est arrivé et quelles erreurs il a commises et il semblait qu’il racontait ma situation, il a juste écouté, il n’a pas parlé, et la vérité est que je racontais ma situation“, explique le pilote Repsol Honda.

« Il m’a dit qu’il commettait erreurs stupides, comme je l’ai fait cette année aussi, mais il m’a dit que c’était normal, que cela lui était arrivé et que tout changeait alors “, a déclaré Márquez à cet égard.

Concernant la course, Márquez a rappelé : “Jeudi, j’ai dit que ce serait le premier week-end que j’allais pouvoir conduire avec moins de limitations physiques en ayant beaucoup moins de courbes à droite, avec lequel il y avait moins de coins pour perdre du temps et bien que sur les coins gauches Je ne me sens pas à cent pour cent en position, je n’ai pas de limite.”

“Aujourd’hui j’ai fait la sortie parfaite et j’ai aussi fait un premier tour parfait et puis quand j’ai vu quelques gouttes tomber, j’ai pensé ‘c’est à moi‘et a continué à tirer et à pousser comme avant quand j’étais complètement sec et j’ai pris de la distance», explique le vainqueur de l’Allemagne.

“Quand j’ai vu que Miguel (Oliveira) a coupé les différences J’ai eu mes moments de doute, c’était difficile de pousser car je pensais plus à la situation et aux trois zéros consécutifs que j’avais eu lors des trois dernières courses, c’est pourquoi il était important d’emmener le vélo jusqu’à la fin de la course et au final, nous avons bien fait », a déclaré le pilote Repsol Honda.

Márquez est revenu sur ses pas quand il a rappelé : « Quand j’ai subi la blessure, J’ai toujours eu le sentiment que je reviendrais et fort, mais la première fois que j’ai roulé en MotoGP à Portimao, j’ai pensé ‘ufff, je suis loin de mon niveau“Et ce moment a été très difficile pour moi et aussi dans les courses suivantes, mais ce que j’ai fait, c’est éviter les commentaires et me concentrer sur mon équipe.”

« Cette victoire c’est diférent, je ne sais pas pourquoi mais je ne me sens pas euphoriquePeut-être que je l’assimilerai quand j’arriverai à la boîte, mais c’est vrai que cela va nous aider. c’était difficile au niveau mental après trois zéros consécutifs et la chose facile aurait été de couper et de finir sur le podium, mais ce n’est pas ma mentalité, et je voulais continuer à tracer ma ligne et suivre mon instinct », explique le toujours combatif et anticonformiste Marc Márquez.

Côté physique, le coureur Repsol a reconnu : «La douleur est là et c’est vrai que dans cette course j’ai eu plus de difficultés qu’à Jerez, mais je ne peux rien dire sur le reste des courses car je ne les ai pas finies, je ne pouvais pas donner plus de dix tours d’affiléeoui, donc j’imagine la semaine prochaine ça me coûtera plus qu’assen, qui est un circuit qui demande plus que des conditions physiques, mais la douleur c’est la douleur, ce n’est pas un bras normal, mais ça prend du temps”.

Márquez a ajouté sa onzième victoire consécutive en Allemagne, mais malgré tout il a souligné : « Dans la course d’aujourd’hui, je devais rester très concentré et n’abandonne pas; c’était l’un des points clés, alors j’ai décidé de tout oublier et j’ai essayé de récupérer les souvenirs de ce circuit et J’ai changé le nom d’Oliveira en celui de mon frère quand on s’entraîne à la maison, quand le plus rapide est derrière et le plus lent devant et je me suis dit, bon, si je récupère il n’y a pas de problème, mais la vérité est que j’ai poussé les fesses et je n’ai pas jeté l’éponge“.

Marc Márquez a souligné que cette fois pour lui “les vacances vont être aussi importantes que le travail“” J’ai besoin de deux semaines pour me reposer et me déconnecter, car cela fait deux hivers que je n’ai pas eu de vacances à cause des interventions et de la physiothérapie, et j’ai besoin de me déconnecter même si je ne suis pas préparé en Autriche.