Marc répond sur la piste et vient à la rescousse de quelques bons Lakers

Dans les moments difficiles, les grands joueurs émergent. C’est ce qui les différencie des normaux, ceux capables de produire mais que personne n’a touché avec une baguette pour que, dans les moments importants, ils accomplissent le travail de leader que tout le monde exige d’eux. Là, dans cette grande dénomination, il y a Marc Gasol, une star du basket-ball, un homme qui est dans la NBA depuis 13 saisons et qui est l’un des hommes les plus respectés de la meilleure ligue du monde. Peut-être que son niveau, légèrement dilué depuis ce 2019 magique où il a disputé plus de 100 matchs et conquis le ring et la Coupe du monde, nous a fait oublier la carrière d’un joueur légendaire: Meilleur défenseur en 2013, Meilleur Quintette en 2015, trois fois All Star, éternelle référence des Grizzlies et respecté respectueusement aux États-Unis et en Europe, où il a un énorme palmarès, renforcé en faisant partie de la meilleure génération que l’équipe nationale espagnole ait eue dans son histoire.

Marc est un joueur atypique, amoureux de l’immatériel, avec des préjugés sur les grands excès statistiques mais avec des fondamentaux qui font tomber amoureux tout entraîneur du Nouveau et du Vieux Continent. Il n’a jamais dépassé 20 points par match en moyenne, ou 10 depuis qu’il a quitté les Grizzlies.. Il n’a jamais non plus essayé plus de 15,7 tirs, son top (2016-17), ni dépassé 10 rebonds en moyenne alors qu’il était un centre de 2,11. Et, avec tout cela, il a su se faire un nom et contribuer à ce que les entraîneurs enseignent à leurs joueurs de base, des vertus qui multiplient leur valeur au sein d’équipes gagnantes qui ont besoin de membres comme des Espagnols dans leur effectif, capable de favoriser la circulation du ballon, tout voir depuis le poteau haut, tirer si nécessaire et contribuer à la défense par l’intimidation, la griffe, un brutal contre un et un leadership collectif extraordinaire.

Peut-être, juste peut-être, le fait d’être si respecté a-t-il poussé Marc à ne pas accepter sa nouvelle situation. Cela a été démontré après la victoire des Lakers contre les rois, la dernière que les Angelenos avaient remportée avant hier matin, contre les Raptors. La responsabilisation du joueur a permis au Catalan de parler haut et fort de l’inconfort qu’il ressent lorsqu’il est relégué au remplacement. en faveur d’André Drummond, la nouvelle signature des hommes de Frank Vogel. Marc a commencé 959 des 975 matchs qu’il a disputés en NBA, y compris la saison régulière et les séries éliminatoires. Et il n’a jamais été dans une situation similaire, ses qualités étant extrêmement appréciées même lorsque ses statistiques ont souffert à Toronto. Bien sûr, en tant que grand joueur qu’il est, Marc a décidé que le moyen le plus simple n’était pas la colère, et qu’une fois qu’il s’est montré, il doit faire ce qu’il a toujours fait: travailler. Et il est passé du centre de l’attention pour ses plaintes après le duel à Sacramento, pour être dans son meilleur moment sportif de la saison.

Le chef d’une équipe qui résiste

« Il est l’un de nos meilleurs joueurs« Ce sont les mots de Frank Vogel après la victoire des Lakers contre les Raptors, une dans laquelle Marc a établi une performance formidable qui a changé le récit de son entraîneur, qui ne ferme plus dans le groupe pour continuer à l’utiliser comme partant chaque fois que nécessaire et a réitéré son intention de jouer avec l’Espagnol et Montrezl Harrell en même temps. Marc a terminé le match avec 13 points, 9 rebonds, 5 passes décisives et 4 blocs à son premier match contre les Raptors depuis qu’il a quitté la franchise canadienne en 2019. Au premier quart, où les Lakers ont cassé le match (28-40), le centre était à 9 + 6 + 3, avec 4 sur 5 en tirs sur le terrain, favorisant une circulation du ballon que les Lakers ont développée au maximum dans ce jeu et étant le leader d’une équipe qui, Depuis la blessure de LeBron, il est déjà idiot, il a 4-5 et a gagné contre les rivaux qu’il a dû gagner, tombant à ceux qui sont théoriquement supérieurs aux Angelenos alors qu’ils sont orphelins de leurs étoiles.

En plus de Marc, il y a eu six autres joueurs des Lakers qui ont dépassé la dizaine de points, dans un exercice collectif incroyable. Talen Horton-Tucker a atteint 17 points en tant que meilleur buteur et les Angelenos ont récupéré à l’expulsion de Harrell dans le premier quart après un tangana avec Gary Trent Jr, Aaron Baynes et compagnie. Pascal Siakam, mal abattu et très soutenu par le personnel, a marqué 27 points insuffisants pour les Raptors, qui ralentissent leur ascension progressive et ce sont deux victoires derrière les Bulls à la dernière place qui donne accès au play-in. Et les Lakers résistent à l’attraction (32-19, cinquième de la Conférence Ouest) et ajoutent une victoire qui, comme toute autre, est d’une importance vitale à tenir jusqu’à ce que LeBron et Anthony Davis reviennent à la dynamique d’équipe. Et pour éviter une chute qui pourrait conduire à un play-in (les Mavs, septièmes, sont à trois matchs de distance), ils ne veulent pas jouer. Les Lakers continuent d’ajouter. Et Marc émerge quand on en a le plus besoin. Il ne pouvait en être autrement. Après tout, nous parlons d’un grand joueur.