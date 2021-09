Marc Rizzo dit qu’il “aurait probablement dû quitter Soulfly il y a cinq ou six ans”: “Je suis resté trop longtemps”

Ancien ÂME guitariste Marc Rizzo dit qu’il “aurait probablement dû quitter” le groupe il y a cinq ou six ans.

Même si Rizzole départ de ÂME n’a été officiellement annoncé que le 7 août, il a été largement supposé qu’il était hors du groupe deux jours plus tôt lorsqu’il a été révélé que USINE DE PEUR‘s Dino Cazares jouerait de la guitare pour ÂME sur la tournée américaine actuelle du groupe, qui a débuté le 20 août à Albuquerque, Nouveau-Mexique.

Rizzo a abordé sa séparation avec ÂME dans une nouvelle interview avec “L’ex-homme” podcast hébergé par Docteur Coyle (MAUVAIS LOUPS). Parlant des circonstances qui ont conduit à sa sortie de ÂME, Rizzo dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Il y a beaucoup de confusion qui règne là-bas, évidemment. Tout le monde connaît l’histoire du groupe – beaucoup de confusion. Ce qui est bien – il y a de la confusion partout dans ce monde. Mais je mettais définitivement plus que ce que je [was] sortir, évidemment, et je pense que les fans l’ont reconnu. Ils voient le spectacle en direct transformé en cela, les disques en cela. C’est assez évident ce qui se passait. J’ai des centaines de fans qui m’écrivent chaque jour en ligne ici. C’est comme ça. C’est la politique du groupe. C’est Max‘s [Cavalera, SOULFLY frontman] groupe – c’est définitivement son truc. En faisais-je plus au fil des années ? Absolument. Et, évidemment, vous pouvez le voir dans les spectacles en direct. L’émission en direct est juste devant vous – en noir et blanc – ce qui se passait. Alors, quand tout ça [pandemic] touché, c’était juste, comme, 18 ans, et je travaille un travail de jour maintenant, et je ne recevais pas vraiment de bons conseils, en soi, en ce qui concerne ce qu’il faut faire, en ce qui concerne certaines choses et comment obtenir des prêts [from the government] ou quoi que ce soit. J’ai essayé de classer ces choses. J’ai pris les informations qui m’ont été données, et rien de tout cela n’avait de sens. Je ne pouvais rien comprendre. J’ai essayé de postuler pour certaines de ces choses, et je ne pouvais pas le comprendre. Donc, cependant, les deux autres gars du groupe – Max et Zyon [Cavalera, SOULFLY drummer] – obtenu n’importe quel prêt [to help them financially during the pandemic] me dépasse. Si je ne peux pas le comprendre, alors je suis sûr qu’ils ne pourraient pas le comprendre. Donc il devait y avoir une sorte de comptable de groupe ou quelqu’un qui faisait des trucs [for them].”

Marc a ajouté que sa relation de travail avec ÂME simplement “a suivi son cours. Honnêtement, je pense que je suis resté trop longtemps”, a-t-il déclaré. « J’aurais probablement dû arrêter – je voulais arrêter environ cinq [or] il y a six ans. C’est à ce moment-là que les choses, à mon avis, ont commencé à se dégrader. Il y a beaucoup de choses qui sont tout simplement évidentes, encore une fois, si vous regardez l’émission en direct dont je ne suis même pas en train de pinailler – les fans parlent. Si vous allez sur n’importe quel forum, les fans parlent toujours des mêmes choses à propos du spectacle en direct. Je pense qu’il y a cinq ou six ans, j’aurais probablement dû me séparer. Mais je me sentais mal, et je sentais que j’avais une certaine loyauté envers tout le monde et je ne voulais pas laisser tout le monde pendre. Évidemment, j’ai joué un rôle majeur dans les riffs du live et sur les disques. Mais, heureusement, tout s’est déroulé comme avant. COVID m’a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, et je suis dans un bien meilleur endroit maintenant.”

Le mois dernier, Max a dit à Metal Kaoz que Marc a craché “des mensonges et des conneries” dans certaines de ses récentes interviews concernant son départ de ÂME. “Toutes ces accusations, ça fait mal”, a-t-il déclaré. “Cela fait mal à entendre. Après tout ce que nous avons fait pour lui, ce qui était beaucoup – nous l’avons mis sur tous les disques et nous avons toujours pris très bien soin de lui, toujours vraiment, vraiment bien traité. L’entendre nous poignarder dans le dos comme ça, c’est juste pas sympa. Il essaie visiblement d’amener les fans à être contre moi et à faire de lui la victime… C’est juste nul d’entendre tout ça. Ça me fait vraiment mal quand j’entends toutes ces accusations que je sais être des mensonges et des conneries ; tout est fabriqué par son esprit fou. Je ne sais pas. C’est une situation étrange. “

Il a ajouté: “Je ne veux pas transformer cela en quelque chose de laide. Je ne veux pas dire du mal de lui; vraiment pas. Bien sûr, je n’aime pas ces accusations, et c’est des conneries, mais il a le droit de dire n’importe quoi. Mais je pense que nous l’avons très bien traité pendant toutes ces années. Nous l’avons mis sur la carte à peu près. Quand il a rejoint le groupe, peu de gens le connaissaient. Juste un peu de gratitude aurait été bien Parce que même sur ‘Max Trax’ [Cavalera‘s twice-weekly Internet video series in which he discusses the inspiration for many of the songs spanning his nearly 40-year music career], quand j’ai mentionné que je l’avais licencié, je l’ai remercié pour les 18 ans de ÂME, et j’ai dit bonne chance pour ses projets. Je ne suis pas amer. Je ne veux pas être un gars amer.”

Rizzo rejoint ÂME en 2004, et est depuis apparu sur tous les disques ultérieurs du groupe, y compris “Prophétie” (2004), “Temps sombres” (2005), “Conquérir” (2008), “Présage” (2010), “Esclave” (2012), ” Sauvages “ (2013), “Archange” (2015) et “Rituel” (2018). En 2007, Rizzo est devenu membre de CONSPIRATION DE CAVALERA, le projet parallèle de SÉPULTURE co-fondateurs, frères Max et Igor Cavalera, et a joué sur tous CONSPIRATION DE CAVALERA versions, y compris “Infliké”, “Traumatisme brutal”, “Chaos” et le LP 2017 acclamé par la critique “Psychose”.

Rizzo était à l’origine membre des favoris du New Jersey Latin metal ILL NIÑO, apparaissant sur leur classique 2001 Roadrunner Libération “Révolution Révolution” et le suivi de 2003 “Confession”.