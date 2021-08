Marc Rizzo dit qu’il “n’a reçu aucun soutien de Soulfly” pendant la pandémie, pas même un appel téléphonique

Ancien ÂME guitariste Marc Rizzo a parlé de son départ du groupe, affirmant que sa dernière décennie avec le Max Cavalera-la tenue à devant n’a “pas été très bonne”.

Bien que Rizzola sortie de ÂME n’a été officiellement annoncé que samedi (7 août), il a été largement supposé qu’il était hors du groupe deux jours plus tôt lorsqu’il a été révélé que USINE DE PEUR‘s Dino Cazares jouera de la guitare pour ÂME sur la prochaine tournée américaine du groupe, qui débutera le 20 août à Albuquerque, Nouveau-Mexique.

Rizzo a parlé de son départ de ÂME dans une nouvelle interview avec Pierre Gutiérrez de Rock Talks. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET) : « Cela a été une année très difficile. Je n’ai reçu aucun soutien de ÂME. Aucune sorte de prêt n’a été contracté pour les membres du groupe ou l’équipage. C’est juste la chose honnête de ce qui s’est passé. J’ai dû rentrer et trouver un travail de jour. Je faisais des rénovations à la maison, je travaillais très dur, 10 heures par jour. UNE [SOULFLY] l’enregistrement en direct est sorti [last year]. Je n’ai jamais vu un centime de cela. Donc, fondamentalement, au sein de la [first] six mois, sept mois de COVID, j’ai juste dit: ‘Tu sais, mec, je ne veux plus de ça. Je vous ai donné 18 ans de ma vie. Et c’était un bon moment. Dans les bonnes années, c’était super. Mais les huit à dix dernières années, je dirais, n’ont pas été très bonnes. [I was] loin de ma famille. La planification est folle. Il était impossible d’avoir une vie personnelle, de voir ma famille, de faire des projets avec ma famille. Donc, en gros, six mois après le début de COVID, c’était juste, comme, je ne veux même plus faire ça. Je préfère me concentrer sur mon projet solo et passer du temps avec ma famille où je suis heureux, où je tire mon crédit pour tout ce que je fais.

“J’ai mis 18 ans”, a-t-il poursuivi. “C’est très, très longtemps d’être dans le groupe. Quand COVID a frappé, je me suis dit qu’est-ce que j’ai fait ces 18 dernières années? Normalement, vous travaillez un jour, vous obtenez du soutien pendant une pandémie comme COVID. Et je travaillait très dur. Je faisais de la plomberie, de l’électricité. Enfin, mon très bon ami Nic Bell à Réservation Godsize, il m’a dit : “Écoute, mec, je peux te remettre sur la route des États américains qui sont ouverts.” Alors il m’a emmené dans le Montana, au Texas, en Floride, pour faire mon projet solo. Et j’ai pu quitter mon travail et me remettre sur la bonne voie en jouant de la musique pour gagner ma vie et gagner de l’argent. De gros accessoires à Nic Bell, car il était l’une des rares personnes qui m’ont soutenu pendant la pandémie et m’ont aidé à reprendre la route. Encore une fois, je n’ai reçu aucun soutien de personne d’autre. Alors, c’est une bonne chose. Encore une fois, je suis très excité par l’avenir.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il était juste de dire que sa décision de quitter ÂME reposait sur une question financière, Marc a dit : « Je dirais que c’était l’un des [the issues] – pour cette année, oui. Il y a eu des années qui ont été bonnes financièrement, mais cette année – encore une fois, il n’y a pas eu de prêts, il n’y a pas eu de “Hé, faisons une vidéo en direct pour gagner de l’argent pour les membres du groupe ou peut-être faisons un accord spécial sur les produits”. Beaucoup de mes amis faisaient des offres spéciales sur les marchandises. Je veux dire, si vous regardez en ligne, ÂME n’a rien fait pour les membres du groupe ou l’équipage. Ce n’est pas juste de faire ça aux gens pendant une période comme celle-ci.

“Alors, peu importe, mec”, a-t-il ajouté. “Ils ont le droit de gérer leur entreprise comme ils le souhaitent, et j’ai le droit de faire ce que je veux faire. Donc, encore une fois, je suis très excité de faire mon projet solo. C’est ce qui m’a permis de traverser COVID, de revenir à être sur la route et faire ce que j’aime faire dans la vie. Tony [Campos, STATIC-X, FEAR FACTORY] et moi enfin réunis pour faire un projet dont nous avons toujours parlé. Nous sommes donc ravis de SALUT LES CORNES – nous sommes très, très excités de le faire. J’ai mon projet de death metal BÊTE DE VENGEANCE. Et ce sont des gars qui m’ont appelé. Ils disaient : ‘Hé, quoi de neuf, mec ? Comment ca va? Comment allez vous?’ Je n’ai jamais reçu d’appel téléphonique de personne dans le ÂME camp pendant COVID. Cela m’a ouvert les yeux cette année sur ce que je devrais faire en 2021.”

Rizzo a également confirmé qu’il n’avait pas eu de conversation avec Max depuis qu’ils se sont vus pour la dernière fois lors de la dernière pré-pandémie ÂME spectacle il y a près d’un an et demi. « Je n’ai pas parlé à Max puisque [March] 2020 quand nous avons joué le Enfer paradis festival au Mexique”, a-t-il déclaré. “Je n’ai eu aucun contact avec lui. Je ne pense pas qu’il ait un téléphone, donc ce n’est pas comme si je pouvais l’appeler.”

Max adressé Rizzole départ de lors du dernier épisode de “Max Trax”, une série de vidéos sur Internet deux fois par semaine dans laquelle il discute de l’inspiration pour de nombreuses chansons couvrant sa carrière musicale de près de 40 ans. Il a dit: “[Marc] n’a pas quitté le groupe. Nous avons décidé de nous séparer de lui pour des raisons personnelles. je souhaite Marc le meilleur de sa carrière. je veux remercier Marc pour les 18 ans avec ÂME.”

Rizzo rejoint ÂME en 2004, et est depuis apparu sur tous les disques ultérieurs du groupe, y compris “Prophétie” (2004), “Temps sombres” (2005), “Conquérir” (2008), “Présage” (2010), “Esclave” (2012), ” Sauvages “ (2013), “Archange” (2015) et “Rituel” (2018). En 2007, Rizzo est devenu membre de CONSPIRATION DE CAVALERA, le projet parallèle de SÉPULTURE co-fondateurs, frères Max et Igor Cavalera, et a joué sur tous CONSPIRATION DE CAVALERA versions, y compris “Infliké”, “Traumatisme brutal”, “Chaos” et le LP 2017 acclamé par la critique “Psychose”.

De retour en 2018, Max loué Rizzo, récit “Le spectacle de métal classique”: « Il aime ce qu’il fait ; il aime jouer dans ÂME; il aime travailler avec moi. Nous sommes totalement connectés. Il donne 150% à chaque spectacle, peu importe s’il y a dix personnes ou dix mille, ce qui est rare. Parfois, quand il n’y a pas beaucoup de monde, c’est difficile de sortir et d’être toujours excité et il le fait. Je pense qu’il est sous-estimé, mais j’en suis plutôt content parce que s’il devient trop gros, il s’en ira. Il rejoindra un big band. Je serai à la recherche d’un autre guitariste et ce serait nul. Ce serait vraiment nul de perdre Marc. Je suis plutôt content. C’est presque comme une chose secrète que nous avons, ce trésor que nous avons. Il est fantastique. C’est un guitariste extraordinaire. Je m’assois parfois dans la loge juste pour l’entendre jouer. Il suffit d’aller dans la loge pour traîner pendant qu’il s’entraîne juste pour l’entendre jouer certaines des sections de flamenco dans la loge ou quand il est juste en train de déchiqueter. C’est un tueur. C’est un vrai, vrai guitar hero.”

Rizzo était à l’origine membre des favoris du New Jersey Latin metal ILL NIÑO, apparaissant sur leur classique 2001 Roadrunner Libération “Révolution Révolution” et le suivi de 2003 “Confession”.