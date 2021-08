Marc Rizzo sur Soulfly Split : “Les fans ont réalisé ce qui se passait toutes ces années”

Ancien ÂME guitariste Marc Rizzo dit que le soutien des fans a été “écrasant” après son annonce qu’il quittait le groupe.

Bien que Rizzole départ de ÂME n’a été officiellement annoncé que samedi (7 août), il a été largement supposé qu’il était hors du groupe deux jours plus tôt lorsqu’il a été révélé que USINE DE PEUR‘s Dino Cazares jouera de la guitare pour ÂME sur la prochaine tournée américaine du groupe, qui débutera le 20 août à Albuquerque, Nouveau-Mexique.

Rizzo a abordé sa séparation avec ÂME dans une nouvelle interview avec Bascule avec Jam Man. Concernant ÂME leader Max Cavalerale commentaire que Marc n’a pas quitté le groupe mais a été licencié “pour des raisons personnelles”, Rizzo dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je ne pense pas qu’il ait vraiment soulevé la saleté. C’est juste l’histoire du groupe; il y a toujours eu beaucoup de drame. Je n’aime pas entrer dans tout ça. J’aime juste être honnête sur ce que le la situation était et aller de l’avant, ce que j’ai l’intention de faire, et de laisser mon jeu de guitare et la musique de mes groupes parler. Mais merci aux fans. Je pense que les fans ont réalisé ce qui se passait toutes ces années . Et le soutien envers mon départ a été très écrasant. Je suis très époustouflé par tout l’amour que j’ai reçu de la nouvelle. Alors j’avance. Je suis une personne positive. Je ne peux pas attendre pour sortir et passer du temps avec tous les fans et parler à tout le monde en personne. Alors, un grand merci pour tout l’amour et le soutien des fans là-bas. “

On lui a demandé s’il se verrait jamais travailler avec ÂME encore, Marc a déclaré : « On ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve. Mais tout devrait changer. Je ne vois pas de changement. C’est donc ainsi. Avec [my new band] SALUT LES CORNES, nous jouerons beaucoup de ces ÂME chansons pour lesquelles je suis connu. Aussi, avec mon projet solo, j’ai toujours joué ÂME chansons de ma setlist. Donc, les fans vont toujours l’obtenir. Alors tout va bien.”

Quant à ce qu’il ressent Dino intervenir pour le prochain ÂME tour, Marc a dit : « J’ai connu Dino depuis longtemps, et je pense que c’est un excellent guitariste. Il a manifestement fait des choses incroyables avec sa carrière avec USINE DE PEUR. Il a eu une grande influence sur moi. J’aime Dino. Je pense qu’il était le choix évident, parce qu’il est toujours [gotten up on stage to jam with] ÂME. Alors tant mieux pour lui. Je sais qu’il a eu des temps d’arrêt aussi. Alors j’espère qu’il fera du bien. Je lui souhaite le meilleur.”

Rizzo rejoint ÂME en 2004, et est depuis apparu sur tous les disques ultérieurs du groupe, y compris “Prophétie” (2004), “Temps sombres” (2005), “Conquérir” (2008), “Présage” (2010), “Esclave” (2012), ” Sauvages “ (2013), “Archange” (2015) et “Rituel” (2018). En 2007, Rizzo est devenu membre de CONSPIRATION DE CAVALERA, le projet parallèle de SÉPULTURE co-fondateurs, frères Max et Igor Cavalera, et a joué sur tous CONSPIRATION DE CAVALERA versions, y compris “Infliké”, “Traumatisme brutal”, “Chaos” et le LP 2017 acclamé par la critique “Psychose”.

De retour en 2018, Max loué Rizzo, récit “Le spectacle de métal classique”: « Il aime ce qu’il fait ; il aime jouer dans ÂME; il aime travailler avec moi. Nous sommes totalement connectés. Il donne 150% à chaque spectacle, peu importe s’il y a dix personnes ou dix mille, ce qui est rare. Parfois, quand il n’y a pas beaucoup de monde, il est difficile de sortir et d’être toujours excité et il le fait. Je crois qu’il est sous-estimé, mais j’en suis plutôt content parce que s’il devient trop gros, il s’en ira. Il rejoindra un big band. Je serai à la recherche d’un autre guitariste et ce serait nul. Ce serait vraiment nul de perdre Marc. Je suis plutôt content. C’est presque comme une chose secrète que nous avons, ce trésor que nous avons. Il est fantastique. C’est un guitariste incroyable. Je m’assois parfois dans la loge juste pour l’entendre jouer. Il suffit d’aller dans la loge pour traîner pendant qu’il s’entraîne juste pour l’entendre jouer certaines sections de flamenco dans la loge ou quand il est en train de déchiqueter. C’est un tueur. C’est un vrai, vrai guitar hero.”

Rizzo était à l’origine membre des favoris du New Jersey Latin Metal ILL NIÑO, apparaissant sur leur classique 2001 Roadrunner Libération “Révolution Révolution” et le suivi de 2003 “Confession”.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).